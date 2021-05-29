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Водитель с двумя промилле врезался в дерево и машину

29.05.2021 20:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 18:15 в Минске случилось ДТП с участием нетрезвого водителя, по данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 56-летний мужчина на Audi двигался по проспекту Пушкина и при повороте на Одоевского не справился с управлением, наехал на дерево.

После этого Audi ударилась в припаркованную Hyundai, а ту отбросило на Volkswagen. В аварии никто не пострадал. В организме водителя Audi обнаружили 2,02 промилле, сообщили в ГАИ. Сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку по факту ДТП.

Водитель с двумя промилле врезался в дерево и машину
Водитель с двумя промилле врезался в дерево и машину
Водитель с двумя промилле врезался в дерево и машину

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня около 18:15 в Минске случилось ДТП с участием нетрезвого водителя, по данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 56-летний мужчина на Audi двигался по проспекту Пушкина и...
 
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