Водитель с двумя промилле врезался в дерево и машину

Источник материала: Onliner

Сегодня около 18:15 в Минске случилось ДТП с участием нетрезвого водителя, по данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 56-летний мужчина на Audi двигался по проспекту Пушкина и при повороте на Одоевского не справился с управлением, наехал на дерево.

После этого Audi ударилась в припаркованную Hyundai, а ту отбросило на Volkswagen. В аварии никто не пострадал. В организме водителя Audi обнаружили 2,02 промилле, сообщили в ГАИ. Сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска проводят проверку по факту ДТП.











