Из аквапарка «Фристайл» в Минске эвакуировали людей. Что случилось - непонятно













Спасатели cегодня работали в столичном аквапарке по ул. Сурганова, 4а.





Охранники комплекса почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Спасатели обследуют здание, превышений по опасным веществам нет.





Людей эвакуировали.





Позже в МЧС сообщили, что обследование опасных веществ не выявило.





Пострадавших нет.