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Из аквапарка «Фристайл» в Минске эвакуировали людей. Что случилось - непонятно
Источник материала: Партизан
В аквазоне аквапарка «Фристайл» появился приторно-сладкий запах, сообщает МЧС.
Спасатели cегодня работали в столичном аквапарке по ул. Сурганова, 4а.
Охранники комплекса почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в МЧС. Спасатели обследуют здание, превышений по опасным веществам нет.
Людей эвакуировали.
Позже в МЧС сообщили, что обследование опасных веществ не выявило.
Пострадавших нет.
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В аквазоне аквапарка «Фристайл» появился приторно-сладкий запах, сообщает МЧС.
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