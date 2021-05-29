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Песков: Лукашенко не ставил вопрос о дополнительной экономической помощи Беларуси

29.05.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



"Президент Лукашенко не озвучивал каких-либо просьб о дополнительной экономической помощи. Вопрос так не ставился", - сказал Песков по итогам переговоров президентов России и Беларуси в субботу.
 
 
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Александр Лукашенко не просил о дополнительной экономической помощи в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь...
 
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