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Генсек ООН предложил остановить финансирование добычи угля

29.05.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо прекратить финансирование добычи угля и постепенно отказаться от использования этого полезного ископаемого.





Причем инвесторам, как полагает генсек, нужно остановить финансирование угольной отрасли как в своих странах, так и за рубежом.
Такое заявление он сделал на Международном финансовом форуме в Пекине, передает Bloomberg. Гутерриш апеллирует к решению Южной Кореи о прекращении госфинансирования электростанций, которые используют уголь. Он надеется, что подобные решения примут власти «Большой семерки» (G7) и других стран.

Как ожидается, в этом году использование угля должно возрасти у трех лидирующих потребителей. Например, в США электростанции по планам сожгут угля на 16% больше. В Китае прогнозируется рекордный объем использования этого топлива. В то же время КНР заявляет, что с 2026 года потребление будет снижаться.

Генсек ООН призвал развитые страны выделить $100 млрд помощи для перехода к более экологичным технологиям.
 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что необходимо прекратить финансирование добычи угля и постепенно отказаться от использования этого...
 
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