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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также об открытии новых рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».





Утверждается, что вопрос о предоставлении второй части кредита «решен окончательно».





В освою очередь, компания «Белавиа» получит возможность увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города. Другие подробности по итогам встречи глав государств пока не приводятся.





Россия выделила Беларуси государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов в сентябре 2020 года. Первая его часть в 500 миллионов долларов была получена Минском в конце декабря. Одним из условий сделки стало требование погасить с предоставленной суммы долги по предыдущим займам, которые Лукашенко запрашивал у российских властей.





Переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась на протяжении пяти часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.







