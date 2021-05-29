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Путин даст госкредит. И разрешил "Белавиа" летать ... по России

29.05.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также об открытии новых рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту, который Москва предоставила Минску в 2020 году, а также об открытии новых рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы белорусского лидера «Пул Первого».

Утверждается, что вопрос о предоставлении второй части кредита «решен окончательно». 

В освою очередь, компания «Белавиа» получит возможность увеличить число полетов не только в Москву, но и другие российские города. Другие подробности по итогам встречи глав государств пока не приводятся.

Россия выделила Беларуси государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов в сентябре 2020 года. Первая его часть в 500 миллионов долларов была получена Минском в конце декабря. Одним из условий сделки стало требование погасить с предоставленной суммы долги по предыдущим займам, которые Лукашенко запрашивал у российских властей.

Переговоры Путина и Лукашенко начались 28 мая в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей. Первая встреча длилась на протяжении пяти часов. За это время главы государств обсудили партнерство в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о перечислении второй части транша по государственному кредиту,...
 
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