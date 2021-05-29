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Ток-шоу «Пока свободны». Как захват самолета приближает протесты

29.05.2021 21:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На youtube-канале Naviny.by вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».

Ток-шоу «Пока свободны». Как захват самолета приближает протесты

Уже очевидно, что Беларусь пострадает из-за ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту. Но что-то коснется только властей, а не всех белорусов. Это одна из тем нового выпуска ток-шоу «Пока свободны».

В этот раз Алесь Залевский обсуждает главные новости недели с политиком, экс-кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым и Игорем Ильяшом, журналистом «Белсата», мужем политзаключенной журналистки Катерины Андреевой.

Кроме последствий авиационного скандала, мы обсудили смерть в шкловской колонии активиста Витольда Ашурка, самоубийство находящегося под следствием за участие в протестах подростка Дмитрия Стаховского и другие важные темы.

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На youtube-канале Naviny.by вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».
 
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