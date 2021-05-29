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"За сообщения в чате": Четыре сотрудника «Белоруснефти» – в СИЗО по уголовным делам
Источник материала: Партизан
С середины мая на предприятии «Белоруснефть» происходят "чистки". 14 мая был задержан сотрудник Дмитрий Грищенко, который осенью публично выступил против насилия.
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"Все началось с корпоративного чата, где обсуждались в том числе и события в стране. По итогу -- четыре человека из управления в тюрьме. Уголовные дела разные -- от оскорбления президента до призывов к несанкционированным массовым мероприятиям. Много людей из управления уволили, некоторые "в очереди" на увольнение, без объяснения причины", – рассказал анонимно Свободе друг одного из задержанных.
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С середины мая на предприятии «Белоруснефть» происходят "чистки". 14 мая был задержан сотрудник Дмитрий Грищенко, который осенью публично выступил против насилия.
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