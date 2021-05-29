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Политзаключенная Наталья Реентова вышла на свободу
Источник материала: Партизан
Наталья была осуждена на 8 месяцев колонии за то, что после Женского марша солидарности укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро.
Тогда свои моральные страдания пострадавший сотрудник ОМОНа расценил в две тысячи рублей, так как, по его словам, это видео попало в соцсети и от этого пострадали его близкие.
Пустяшный инцидент тем не менее стал причиной уголовного дела и суда в клетке.
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Наталья была осуждена на 8 месяцев колонии за то, что после Женского марша солидарности укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро.
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