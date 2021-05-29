Политзаключенная Наталья Реентова вышла на свободу









Тогда свои моральные страдания пострадавший сотрудник ОМОНа расценил в две тысячи рублей, так как, по его словам, это видео попало в соцсети и от этого пострадали его близкие.

Пустяшный инцидент тем не менее стал причиной уголовного дела и суда в клетке.