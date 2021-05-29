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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США впервые с 1991 года начали покупать иранскую нефть США в марте импортировали 179,4 млн баррелей нефти, что на 22,9 млн баррелей больше, чем в феврале.

Последний раз Иран поставлял нефть в США в ноябре 1991 г. Тогда объем поставок составил 64 тыс. б/с.В свою очередь Россия увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в США в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей. Таким образом Россия поднялась на второе место по объему экспорта топлива. Первое место заняла Канада (139,87 млн баррелей), третье - Мексика (17,62 млн баррелей).Большая часть российских поставок в США пришлась на нефтепродукты, экспорт нефти составил 6,1 млн баррелей. По этому показателю РФ заняла четвертое место, уступив Канаде, Мексике и Саудовской Аравии. Больше всего нефти в США экспортировала Канада - 119,12 млн баррелей.Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 14,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г., при этом поставки только нефти увеличились на 24,5%.США в марте импортировали 179,4 млн баррелей нефти, что на 22,9 млн баррелей больше, чем в феврале.