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Путин и Лукашенко договорились о втором транше госкредита и полетах «Белавиа»

29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин второй день общается с Александром Лукашенко в Сочи. Сегодня лидеры России и Беларуси вышли в Черное море на яхте, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко со своим сыном Николаем прибыл на яхту президента России на военном катере. Владимир Путин показал гостям корабль и предложил обед. Затем лидеры России и Беларуси продолжили общение на палубе. Во время морской прогулки яхту сопровождали дельфины. После встречи в неформальной обстановке Владимир Путин и Александр Лукашенко тепло попрощались друг с другом.

По словам пресс-секретаря российского лидера, президенты договорились, что $500 млн второго транша госкредита поступит в Беларусь в ближайшее время. Также принято решение об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России.



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Владимир Путин второй день общается с Александром Лукашенко в Сочи. Сегодня лидеры России и Беларуси вышли в Черное море на яхте.
 
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