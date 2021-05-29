Путин и Лукашенко договорились о втором транше госкредита и полетах «Белавиа»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Владимир Путин второй день общается с Александром Лукашенко в Сочи. Сегодня лидеры России и Беларуси вышли в Черное море на яхте, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко со своим сыном Николаем прибыл на яхту президента России на военном катере. Владимир Путин показал гостям корабль и предложил обед. Затем лидеры России и Беларуси продолжили общение на палубе. Во время морской прогулки яхту сопровождали дельфины. После встречи в неформальной обстановке Владимир Путин и Александр Лукашенко тепло попрощались друг с другом.

По словам пресс-секретаря российского лидера, президенты договорились, что $500 млн второго транша госкредита поступит в Беларусь в ближайшее время. Также принято решение об открытии новых рейсов «Белавиа» в города России.