Сочи, Байкал, Алтай. Заместитель премьера о новых направлениях Belavia

Источник материала: Onliner

В эфире канала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков рассказал об изменениях в бизнес-модели Belavia в связи с сильно сократившимся количеством доступных рейсов.

По словам Снопкова, для Беларуси актуальны полеты в страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, а также в направлении Байкала и Алтая. Кроме того, заместитель премьер-министра выразил уверенность, что «Belavia из этой ситуации выйдет другой и лучше».

— Уверен, они [руководство Belavia] уже принимают решения об изменении модели бизнеса: может быть, другие самолеты, другие направления, другая конструкция полетов вообще. Уверен, мы будем наращивать в тех странах, где нас пускают, — отметил Николай Снопков.

Сейчас из соседних стран белорусским самолетам разрешено летать лишь в Россию: остальные государства отказываются не только принимать в свои аэропорты лайнеры белорусских авиакомпаний, но и пролетать транзитом.