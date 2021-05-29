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Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку
29.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку. Об этом сообщает
Песков напомнил, что официальная часть переговоров лидеров государств проходила в пятницу, 28 мая. Сегодня продолжается неофициальная часть встречи.
Путин и Лукашенко решили воспользоваться хорошей погодой и насладиться природой юга России.
Во время протокольной части беседы Путин пригласил коллегу искупаться в море, добавив, что вода становится все «теплее и теплее». Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».
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Сегодня состоялась неофициальная часть встречи лидеров России и Беларуси.
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