Путин и Лукашенко совершили морскую прогулку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу совершили морскую прогулку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«С визитом в России по-прежнему находится президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко, вчера и сегодня происходило общение двух президентов», – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что официальная часть переговоров лидеров государств проходила в пятницу, 28 мая. Сегодня продолжается неофициальная часть встречи.

Путин и Лукашенко решили воспользоваться хорошей погодой и насладиться природой юга России.

«Сегодня они совершили морскую прогулку», – сообщил Песков.

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи накануне продлились более пяти часов. Лидеры двух стран обсудили, в частности, развитие двусторонних отношений и интеграцию в Союзном государстве. Много времени было уделено торгово-экономическому сотрудничеству государств. Политики не обошли стороной также тему экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска и роста напряженности взаимоотношений с западными странами.

Во время протокольной части беседы Путин пригласил коллегу искупаться в море, добавив, что вода становится все «теплее и теплее». Лукашенко поблагодарил российского лидера за приглашение приехать именно в пятницу, «чтобы, действительно, в выходные дни можно было и в море окунуться».









