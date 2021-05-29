ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко могут затронуть сферу энергетики

29.05.2021 21:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Энергетика может стать одной из сфер, где будут введены санкции ЕС в отношении Беларуси, заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко могут затронуть сферу энергетики
Фото Karolina Pansevič / delfi.lt

«Четвертый пакет — будут опять же персональные санкции и по компаниям. Но пятый пакет пойдет — уже экономические санкции. На сегодняшний день Евросоюз не имеет никаких экономических санкций серьезных против Минска, поэтому это все может изменить ситуацию. В том числе энергетика — одна из отраслей, на которую могут быть направлены эти санкции», — сказал евродепутат, сообщает БелаПАН.

«Мы тоже пострадаем экономически, мы это знаем. Для Литвы это будет очень больно, но, знаете, мы не должны шутить судьбами белорусов и судьбами своих граждан, видя такую ситуацию», — заявил Ауштрявичюс.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергетика может стать одной из сфер, где будут введены санкции ЕС в отношении Беларуси, заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
На переговорах с Лукашенко Путин поднял вопрос о судьбе Софии Сапеги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by