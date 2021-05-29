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На переговорах с Лукашенко Путин поднял вопрос о судьбе Софии Сапеги

29.05.2021 21:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Владимир Путин поручил «самым внимательным образом» отслеживать судьбу Софии Сапеги, которая была задержана вместе с белорусским журналистом и активистом Романом Протасевичем после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова сообщил телеграм-канал «Пул № 3».

На переговорах с Лукашенко Путин поднял вопрос о судьбе Софии Сапеги
Фото kremlin.ru

«Лукашенко детально проинформировал, что произошло с самолетом. По инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которая находится в СИЗО. Нам ее судьба не безразлична, но принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии. Путин поручил МИД самым внимательным образом отслеживать ее судьбу», — сказал Песков, комментируя ход переговоров Лукашенко и Путина в Сочи.

По словам Пескова, обсуждались в основном экономическое взаимодействие и борьба с пандемией, а также совершенствование налоговых и таможенных органов.

«Говорили о втором транше нашего кредита от России Белоруссии — 500 млн долларов. Проговаривались общие подходы организации таможенного и налогового дела. Лукашенко не озвучивал просьб о дополнительной экономической помощи, но был вопрос дополнительных полетов “Белавиа” в Россию», — заявил пресс-секретарь.

Телеграм-канал «Пул Первого» утверждает, что «окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита» и «достигнута договоренность об открытии новых рейсов “Белавиа” в российские города».

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин поручил «самым внимательным образом» отслеживать судьбу Софии Сапеги, которая была задержана вместе с белорусским журналистом и активистом...
 
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