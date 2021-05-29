|
Появилось видео «рабочего купания» Лукашенко. Там был Коля и дельфины
29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Путин прокатил диктатора с сыном на катере.
Видео
Напомним, Александр Лукашенко второй день находится в Сочи. Пятничная встреча с Путиным длилась более 5 часов. Сегодня руководители отправились поплавать. Кремлевские СМИ окрестили этот процесс «рабочим купанием». После него Лукшенко Путин продолжили общение.
По итогам визита Телеграм-канал Пул Первого сообщил: «Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.
Достигнута договорённость об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин прокатил диктатора с сыном на катере.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)