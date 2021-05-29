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Появилось видео «рабочего купания» Лукашенко. Там был Коля и дельфины

29.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Путин прокатил диктатора с сыном на катере.

Видео опубликовал Телеграм-канал пресс-службы Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко второй день находится в Сочи. Пятничная встреча с Путиным длилась более 5 часов. Сегодня руководители отправились поплавать. Кремлевские СМИ окрестили этот процесс «рабочим купанием». После него Лукшенко Путин продолжили общение.

По итогам визита Телеграм-канал Пул Первого сообщил: «Окончательно решён вопрос о перечислении второго транша государственного кредита.

Достигнута договорённость об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города».

Появилось видео «рабочего купания» Лукашенко. Там был Коля и дельфины

Путин с Лукашенко совершили «рабочее купание». В сети смеются

 
 
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