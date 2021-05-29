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Вышла на свободу политзаключенная Наталья Раентова, укусившая омоновца

29.05.2021 22:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После отбытия наказания 29 мая вышла на свободу Наталья Раентова, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной, сообщает БелаПАН.

Вышла на свободу политзаключенная Наталья Раентова, укусившая омоновца

25 февраля суд Центрального района Минска приговорил Раентову к восьми месяцам лишения свободы в условиях общего режима. Прокурор запрашивала для нее два года лишения свободы.

Раентову обвиняли по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.

Инцидент произошел 29 августа прошлого года. Омоновцы задержали брата и сестру Наталью и Александра Раентовых в троллейбусе после женского марша солидарности. При задержании девушка укусила сотрудника ОМОНа Андрея Хомича за бедро.

Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело.

Свои моральные страдания омоновец Хомич оценил в 2000 рублей. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.

Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта.

Брат Натальи Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела и получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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После отбытия наказания 29 мая вышла на свободу Наталья Раентова, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной, сообщает БелаПАН.
 
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