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Вышла на свободу политзаключенная Наталья Раентова, укусившая омоновца
Источник материала: Навiны
После отбытия наказания 29 мая вышла на свободу Наталья Раентова, которую белорусские правозащитники признали политзаключенной, сообщает
25 февраля суд Центрального района Минска
Раентову обвиняли по ст. 364 УК — насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Дело рассматривала судья Татьяна Оковитая.
Инцидент произошел 29 августа прошлого года. Омоновцы
Раентовых наказали административным арестом на 12 и 15 суток, но позже на Наталью Раентову завели уголовное дело.
Свои моральные страдания омоновец Хомич оценил в 2000 рублей. Суд назначил взыскать эту сумму с Раентовой в пользу потерпевшего.
Раентова вину не признала. В последнем слове она согласилась с тем, что укусила пострадавшего, но заявила, что сделала это непреднамеренно, находясь в состоянии стресса и аффекта.
Брат Натальи Александр Раентов в декабре также был задержан в рамках уголовного дела и получил
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