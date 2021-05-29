Автомобильный Тракторному подарил на юбилей самосвал. МТЗ получил необычный МАЗ-555026

Источник материала: Onliner Генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» — управляющей компании холдинга «БелавтоМАЗ» Валерий Иванкович и директора предприятий холдинга «БелавтоМАЗ» накануне 75-летия Минского тракторного завода вручили гиганту отечественного тракторостроения самосвал — МАЗ-555026.

Генеральный директор Минского автозавода выразил уверенность, что подарок найдет достойное применение в осуществлении производственных процессов юбиляра.





Валерий Иванкович поздравил весь трудовой коллектив ОАО «Минский тракторный завод» и директора предприятия, заслуженного работника промышленности Республики Беларусь Виталия Вовка с важной датой и пожелал (цитируем официальную информацию) «славно нести светлое имя флагмана отечественного тракторостроения в будущее, хранить и приумножать традиции предприятия в нашей мирной суверенной стране, а также продолжать громко заявлять о себе и своих производственно-технических перспективах за рубежом!».





Как подчеркивают на МАЗе, «многолетнее сотрудничество двух старейших промышленных предприятий как нельзя лучше отображает слоган на лобовом стекле самосвала — „Минский автомобильный — Минскому тракторному: вместе за процветающую Беларусь!“».





На МТЗ и МАЗе уверены, что «предприятия сообща идут по трудовому пути, развивая отечественное машиностроение и руководствуясь принципами взаимного доверия и уважения, вносят свой общий вклад в наращивание экономического потенциала родной страны».



