Чемпионат мира по хоккею: сборная России обыграла команду Швейцарии

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по хоккею сегодня встречались лидеры группы А – сборные России и Швейцарии.

Матч прошёл в упорной борьбе. После 2-х периодов счет был 1:0 в пользу команды Валерия Брагина. В заключительной трети швейцарцы смогли отыграться, но затем пропустили трижды. Сборная России праздновала победу со счетом 4:1 и укрепила лидерство в группе. У команды – 12 очков, на три балла меньше у швейцарцев. В группе В сборная США превзошла соперников из Норвегии – 2:1.

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