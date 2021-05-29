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Чемпионат Беларуси по футболу: солигорский «Шахтёр» одолел жодинское «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: ОНТ
Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Сегодня в программе игрового дня – три матча.
Футболисты солигорского «Шахтёра» на выезде с минимальным счётом одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ» – 1:0. Вновь отличился лидер бомбардирской гонки чемпионата Дембо Дарбо. Для него это уже 11-й гол. «Шахтёр» по-прежнему идет без потери очков. У команды уже 33 балла. Ближайший преследователь «горняков» БАТЭ сегодня не испытал проблем в игре с мозырской «Славией» – 3:0. Борисовчане отстают от лидера на 7 очков.
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Продолжается 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Сегодня в программе игрового дня – три матча. Футболисты солигорского «Шахтёра» на выезде с минимальным...
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