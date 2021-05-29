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Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат-2» – они станут доступны 1 июня
Источник материала: ОНТ
Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российских криминальных драм «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом
Премьера обеих частей картины состоится уже во вторник 1 июня. права на прокат фильма на стриминговой платформе продала компания СТВ, сооснователем которой в 1992 году стал режиссер картин Алексей Балабанов.
При этом в пресс-службе компании СТВ отметили, что в скором времени на Netflix выйдут и некоторые другие картины, в том числе фильмы режиссеров Александра Рогожкина, Перта Буслова, Клима Шипенко, а также мультфильмы студии «Мельница» и некоторые другие проекты.
Фильм «Брат» вышел в 1997 году, «Брат-2» – в 2000 году. Главные роли в обоих фильмах исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков.
Фото: кадр из к/ф "Брат-2" / KINOPOISK.RU
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Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российских криминальных драм «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщается на...
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