Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат-2» – они станут доступны 1 июня

Источник материала: ОНТ

Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ российских криминальных драм «Брат» и «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова. Об этом сообщается на сайте Netflix.

Премьера обеих частей картины состоится уже во вторник 1 июня. права на прокат фильма на стриминговой платформе продала компания СТВ, сооснователем которой в 1992 году стал режиссер картин Алексей Балабанов.

При этом в пресс-службе компании СТВ отметили, что в скором времени на Netflix выйдут и некоторые другие картины, в том числе фильмы режиссеров Александра Рогожкина, Перта Буслова, Клима Шипенко, а также мультфильмы студии «Мельница» и некоторые другие проекты.

Фильм «Брат» вышел в 1997 году, «Брат-2» – в 2000 году. Главные роли в обоих фильмах исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков.

Фото: кадр из к/ф "Брат-2" / KINOPOISK.RU

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