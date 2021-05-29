День пограничника: на «Линии Сталина» прошли праздничные мероприятия – о романтике и трудностях работы пограничных войск

Источник материала: ОНТ

День пограничника продолжают отмечать в Беларуси - профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня большая программа развернулась на «Линии Сталина». О романтике и трудностях работы пограничником.





Пограничные войска, как говорится, прошли «огонь, воду и медные трубы». Одним из самых трагических и одновременно героических периодов стала Великая Отечественная война. Своё мужество обладатели зеленых беретов проявили тогда при нападении Германии на Советский Союз. События военных лет сегодня – и на «Линии Сталина». За моей спинной - инсценировка первого военного рассвета в июне 1941 года.

Тогда каждая погранзастава охраняла государственную границу на рубеже в 6-8 км. И именно она первыми узнали о наступлении врага. Часто приходилось сражаться без подкрепления, и уже без надежды на выживание, до последнего патрона. Ужас и внезапность военного времени сегодня прочувствовали и зрители реставрации. Это эпизод первого дня войны в западном военном округе.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»: «Больше я изучал Волынский укрепрайон. Там конкретно командир отряда на заставы послал подкрепление Красной армии. Они уже знали точно, что война начинается. И местная пехота, и бронетехника отражали первый натиск вермахта. Практически все заставы полегли в полном составе. И даже по отчету вермахта, это не было прогулкой для них. Бойцы все дрались до последнего».

Выступление для посетителей комплекса подготовили и кинологи. Поиск наркотиков, взрывчатки и даже людей – то, что зачастую скрыто от обывателей, с легкостью учует собака. И они ни дня не остаются без работы. Фанту – 2,5 года, и он такой же контрактник, как и его хозяин Денис. Служат одинаково, но именно от реакции Фанта часто зависит успешный исход задержания преступника.

Денис Кирилов, старший инспектор отделения специальных мероприятий кинологического центра: «Это бразильская овчарка малинуа, по кличке Фант, 2,5 года. Проходит службу на государственной границе. Конечно, это помощник, напарник, который непосредственно оказывает помощь при выявлении наркотических и взрывчатых веществ».

На «Линии Сталина» сегодня и ветераны пограничных войск. Для них праздник – это повод вспомнить «своё время» и выпавшие на долю испытания.

Анатолий: «Задержал нарушителя границы – вооруженного. Стрелял в меня из ружья, среди белого дня прямо, но помогла реакция пограничная. И подготовка пограничная. В общем, я его задержал. На границе всякое бывало: и тишина, и грохот – все хватало там. Граница есть граница».

Чтобы гости могли прочувствовать всю романтику службы, на «Линии Сталина» организовали сегодня интерактивные зоны, где каждый смог проверить уровень физподготовки и даже сдать нормативы ГТО. И, конечно, сделать пару выстрелов.

Галина Шишкова, певица: «Это наша защита, это наша безопасность. Я всегда уважала пограничников. И вчера был праздник, я написала кучу поздравительных смс своим друзьям. Эта профессия и опасна, и сложна, и трудна, но очень-очень важна».

Пограничники примут первый удар на себя, на тех людей, которые могут напасть на нашу страну, не дай бог».

Конечно, на реконструкции не все сразу было понятно, но в ходе действий все было реально. И если честно, то очень эффектно, произвело высокое впечатление. И всю технику, которую выставили, мы видим в первый раз».

Героизм и отвага пограничников навечно останутся в памяти народа. И даже свой профессиональный праздник многие из них находятся на боевом посту. И днём, и ночью охраняя безопасность нашей границы.

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