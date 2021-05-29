|
День пограничника: на «Линии Сталина» прошли праздничные мероприятия – о романтике и трудностях работы пограничных войск
Источник материала: ОНТ
День пограничника продолжают отмечать в Беларуси - профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня большая программа развернулась на «Линии Сталина». О романтике и трудностях работы пограничником.
Пограничные войска, как говорится, прошли «огонь, воду и медные трубы». Одним из самых трагических и одновременно героических периодов стала Великая Отечественная война. Своё мужество обладатели зеленых беретов проявили тогда при нападении Германии на Советский Союз. События военных лет сегодня – и на «Линии Сталина». За моей спинной - инсценировка первого военного рассвета в июне 1941 года.
Тогда каждая погранзастава охраняла государственную границу на рубеже в 6-8 км. И именно она первыми узнали о наступлении врага. Часто приходилось сражаться без подкрепления, и уже без надежды на выживание, до последнего патрона. Ужас и внезапность военного времени сегодня прочувствовали и зрители реставрации. Это эпизод первого дня войны в западном военном округе.
Выступление для посетителей комплекса подготовили и кинологи. Поиск наркотиков, взрывчатки и даже людей – то, что зачастую скрыто от обывателей, с легкостью учует собака. И они ни дня не остаются без работы. Фанту – 2,5 года, и он такой же контрактник, как и его хозяин Денис. Служат одинаково, но именно от реакции Фанта часто зависит успешный исход задержания преступника.
На «Линии Сталина» сегодня и ветераны пограничных войск. Для них праздник – это повод вспомнить «своё время» и выпавшие на долю испытания.
Чтобы гости могли прочувствовать всю романтику службы, на «Линии Сталина» организовали сегодня интерактивные зоны, где каждый смог проверить уровень физподготовки и даже сдать нормативы ГТО. И, конечно, сделать пару выстрелов.
Героизм и отвага пограничников навечно останутся в памяти народа. И даже свой профессиональный праздник многие из них находятся на боевом посту. И днём, и ночью охраняя безопасность нашей границы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День пограничника: на «Линии Сталина» прошли праздничные мероприятия – о романтике и трудностях работы пограничных войск
День пограничника продолжают отмечать в Беларуси - профессиональный праздник тех, кто охраняет рубежи нашей страны. Сегодня большая программа развернулась на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)