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Авиационный тупик: кто от него страдает и адекватны ли санкции, которые применили еще до расследования?
Источник материала: ОНТ
Авиационный тупик. И кто от него страдает? Больше десятка авиакомпаний объявили, что прекращают полёты над территорией Беларуси. А национальный белорусский перевозчик «Белавиа» был вынужден остановить полеты в Лондон, Париж, Вильнюс и украинские города. Этот конфликт такой ли уж уникальный для авиаистории в мире и адекватны ли санкции, которые «включили» еще до расследования?
Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией этой страны транзитом. Решение украинских властей повлияло на маршруты в южном направлении – Египет и Турцию. Попасть в отпуск на эти курорты стало сложнее. Вот так этой ночью летел борт в Шарм-эль-Шейх – полет занял 4 ч 6 мин. Крюк вдоль границы Украины – это лишний час в небе. Похожая ситуация с рейсом Минск – Хургада. Ранее Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. В итоге пострадали тысячи пассажиров. В том числе и самой Украины.
Санкционная политика Киева наносит серьезный вред. В прошлом году воздушное направление из Минска в украинскую столицу было одним из самых загруженных. Запрет на полеты приведёт к снижению доходов двух киевских аэропортов минимум на 10%.
И, естественно, ситуация с воздушным бойкотом идет в минус и белорусскому перевозчику, который потерял рейсы в более чем 12 гаваней. Новый удар и по туристической отрасли, которая только начала после пандемии «вставать на ноги».
При этом санкции введены не по результатам расследования, а до его начала.
В начале пандемии белорусские самолеты тысячами вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина вне зависимости от цвета их паспорта. Благодарности передавали от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, уверяли: никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции. Как только в Минском национальном аэропорту приземлился с сообщением о минировании самолет Ryanair, память оказалась недолгой. Начато расследование Международной организацией гражданской авиации. Хоть и с опозданием в пять дней. Были ли в практике авиасообщений случаи, когда сажали самолет? Были и неоднократно. Но белорусский случай имеет 100% по безопасности.
Все документы с расшифровкой переговоров диспетчера-пилота наша сторона сразу же предоставила. А вот информации со звуковых носителей самого воздушного судна еще не поступило. А ведь подобный случай был. Так, в октябре 2016 года самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в Минск из киевского аэропорта Жуляны, однако вскоре был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Командиру корабля поступило указание от диспетчера немедленно возвращаться в Жуляны без объяснения причин.
По ситуации с бортом Ryanair идет расследование и в Беларуси. По факту ложного минирования самолета, осуществлявшего рейс Афины-Вильнюс, возбуждённо уголовное дело. Оно находится в производстве управления следственного комитета по городу Минску.
Международная организация гражданской авиации пообещала: первые результаты расследования станут известны к концу июня. Но какими бы они не были, санкции, под которые попала и «Белавиа» и обычные пассажиры, беспрецедентны. Особенно на фоне Украины, которая дважды не сажала - сбивала пассажирские самолеты над своей территорией: печально известный малазийский рейс в 2014-м (погибли 298 человек) и рейс Тель-Авив-Новосибирск в 2001-м (погибли 78 человек), тогда Киев обошелся извинениями даже без юридического признания вины.
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Авиационный тупик: кто от него страдает и адекватны ли санкции, которые применили еще до расследования?
Авиационный тупик. И кто от него страдает? Больше десятка авиакомпаний объявили, что прекращают полёты над территорией Беларуси. А национальный белорусский...
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