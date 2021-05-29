Авиационный тупик: кто от него страдает и адекватны ли санкции, которые применили еще до расследования?

Источник материала: ОНТ

Авиационный тупик. И кто от него страдает? Больше десятка авиакомпаний объявили, что прекращают полёты над территорией Беларуси. А национальный белорусский перевозчик «Белавиа» был вынужден остановить полеты в Лондон, Париж, Вильнюс и украинские города. Этот конфликт такой ли уж уникальный для авиаистории в мире и адекватны ли санкции, которые «включили» еще до расследования?





Этой ночью Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Теперь воздушные суда нашего авиаперевозчика – компании «Белавиа» – не только не смогут приземляться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией этой страны транзитом. Решение украинских властей повлияло на маршруты в южном направлении – Египет и Турцию. Попасть в отпуск на эти курорты стало сложнее. Вот так этой ночью летел борт в Шарм-эль-Шейх – полет занял 4 ч 6 мин. Крюк вдоль границы Украины – это лишний час в небе. Похожая ситуация с рейсом Минск – Хургада. Ранее Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. В итоге пострадали тысячи пассажиров. В том числе и самой Украины.

«Я очень разочарована, потому что сама я родом с Украины. Приходится очень часто летать на Украину для того, чтобы проведать своих родных, побывать на родине, в связи с ситуацией наворачиваются слёзы: у простого населения появляется больше проблем».

Санкционная политика Киева наносит серьезный вред. В прошлом году воздушное направление из Минска в украинскую столицу было одним из самых загруженных. Запрет на полеты приведёт к снижению доходов двух киевских аэропортов минимум на 10%.

Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России: «Позиция Украины вызывает больше всего вопросов, потому что Беларусь в лице его руководства долгие 7 лет действительно поддерживала. Не было у них даже шансов усомниться в том, что поддержка каких-то вещей. Лукашенко никогда не старался разъединяться. Ездил на их какие-то мероприятия. Пытался наводить контакты с Зеленским. Все это было интересно и важно. Попытка объединиться вновь через Лукашенко. Украина поступает абсолютно недружественно».

И, естественно, ситуация с воздушным бойкотом идет в минус и белорусскому перевозчику, который потерял рейсы в более чем 12 гаваней. Новый удар и по туристической отрасли, которая только начала после пандемии «вставать на ноги».

Сергей Букас, директор Республиканской ассоциации турагентств: «Конечно же, удар этот нанесен и как по сфере туризма, так и потребителю в целом. Специалисты в целом просчитывают альтернативные варианты разрешения данной ситуации. С учетом того, что мы уже проходили этот путь в прошлом году, конечно, ситуация будет намного лучше».

При этом санкции введены не по результатам расследования, а до его начала.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»: «Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может быть и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Да ещё правда соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз. А что «Белавиа»? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся! Васильки останутся в небе, мы будем летать!»

В начале пандемии белорусские самолеты тысячами вывозили иностранных граждан, застрявших за границей из-за карантина вне зависимости от цвета их паспорта. Благодарности передавали от руководства Госдепа США и американского посольства в Минске, уверяли: никогда не забудут эвакуацию американских граждан из Турции. Как только в Минском национальном аэропорту приземлился с сообщением о минировании самолет Ryanair, память оказалась недолгой. Начато расследование Международной организацией гражданской авиации. Хоть и с опозданием в пять дней. Были ли в практике авиасообщений случаи, когда сажали самолет? Были и неоднократно. Но белорусский случай имеет 100% по безопасности.

Артём Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Необходимо отметить, и мы отмечали, что проверка со стороны ICАО Республики Беларусь по вопросам исполнения законодательства в области авиационной безопасности, проводилась в 2017 году. В неё входили в том числе и представители европейских стран и США. Так вот, по проверке реагирования на акты незаконного вмешательства и ответных действий на акты незаконного вмешательства Республика Беларусь получила соответствие требованиям организации гражданской авиации в 100%».

Все документы с расшифровкой переговоров диспетчера-пилота наша сторона сразу же предоставила. А вот информации со звуковых носителей самого воздушного судна еще не поступило. А ведь подобный случай был. Так, в октябре 2016 года самолет авиакомпании «Белавиа» вылетел в Минск из киевского аэропорта Жуляны, однако вскоре был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Командиру корабля поступило указание от диспетчера немедленно возвращаться в Жуляны без объяснения причин.

Артём Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси: «Борт «Белавиа» под угрозой применения боевой авиации возвратился в аэропорт вылета в Киев, тогда именно мы снимали всю звуковую информацию и предоставляли всем заинтересованным для оценки действий диспетчерского состава и оценки действий соответствующих служб Украины. Поэтому если та сторона так заинтересована, пожалуйста, предоставьте информацию для оценки. У нас в настоящий момент тоже много вопросов по всей этой обстановке».

По ситуации с бортом Ryanair идет расследование и в Беларуси. По факту ложного минирования самолета, осуществлявшего рейс Афины-Вильнюс, возбуждённо уголовное дело. Оно находится в производстве управления следственного комитета по городу Минску.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси: «Будьте уверены, Следственный комитет более чем заинтересован в установлении истинных и фактических обстоятельств. Объективно, беспристрастно, профессионально рассматриваются все без исключения версии. Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о минировании самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия. Следственный комитет в полной мере готов и открыт к взаимодействию с заинтересованными и уполномоченными международными организациями, осуществляющими расследование по данному инциденту. Для подтверждения последовательности своих стремлений следствием уже подготовлена и в ближайшее время будет отправлена в органы прокуратуры Швейцарии просьба об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о минировании рейса».

Международная организация гражданской авиации пообещала: первые результаты расследования станут известны к концу июня. Но какими бы они не были, санкции, под которые попала и «Белавиа» и обычные пассажиры, беспрецедентны. Особенно на фоне Украины, которая дважды не сажала - сбивала пассажирские самолеты над своей территорией: печально известный малазийский рейс в 2014-м (погибли 298 человек) и рейс Тель-Авив-Новосибирск в 2001-м (погибли 78 человек), тогда Киев обошелся извинениями даже без юридического признания вины.

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