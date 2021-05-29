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На пр. Пушкина пьяный водитель врезался в дерево, а затем в автомобиль

29.05.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пр. Пушкина пьяный водитель врезался в дерево, а затем в автомобиль

 Пьяный водитель врезался в дерево, а затем в припаркованную неподалеку легковушку на проспекте Пушкина в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации правоохранителей, 56-летний мужчина на Audi двигался по проспекту Пушкина. При повороте на ул. Одоевского он не справился с управлением и въехал в дерево, а затем и в припаркованный неподалеку Hyundai, который, в свою очередь, ударом отбросило на Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал, однако медицинское освидетельствование показало 2,02 промилле алкоголя в организме водителя Audi.

По факту ДТП проводится проверка.

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Теги: Минск
 
 
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 Пьяный водитель врезался в дерево, а затем в припаркованную неподалеку легковушку на проспекте Пушкина в Минске. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По...
 
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