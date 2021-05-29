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Летняя спартакиада стартовала в олимпийском центре «Стайки» возле Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Эти ритмы круче рок-н-рола! Летняя «культурная» спартакиада стартовала в олимпийском центре «Стайки» возле Минска. Сотни «белых воротничков» или «работников интеллектуального труда» со всех регионов страны на два дня переоделись в форму спортивного стиля.
Образно говоря, сегодня они сошли с Парнаса, чтобы взойти на Олимп. «Лучше гор могут быть только горы...» - эти люди слушают Высоцкого, цитируют Высоцкого, и много чего ещё «от себя» добавят. 24 «культурные» команды - у каждой своя путеводная звезда.
Говоря по-научному, физкультура - это часть общей культуры. Любой человек - скульптор своего тела, хочет быть здоровым и красивым. Уже как отдельный вид искусства - музыка, которую играют на стадионах. Спартакиада началась с гимна.
В программе соревнований - семь видов спорта. Самый популярный сегодня - дартс. Эта игра интеллектуальная, как раз для «людей умственного труда». Участников - более 400. Олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее» - здесь вместе стремятся к вершинам.
Спартакиада - пережиток прошлого или будущее? Сразу вспоминаются слова из песни «эти ритмы круче рок-н-ролла...». Для культработников со всей страны такие корпоративные игры ещё и возможность обсудить совместные проекты - глаза в глаза, лицом к лицу.
Артисту главного театра страны к тяжестям не привыкать. Туба - самый «весомый» инструмент в оркестре. Сегодня Саакян сойдёт с Олимпа, чтобы вернуться на Парнас. Этим вечером в Большом дают «Травиату». Спартакиада - два дня к здоровому образу.
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Эти ритмы круче рок-н-рола! Летняя «культурная» спартакиада стартовала в олимпийском центре «Стайки» возле Минска. Сотни «белых воротничков» или «работников...
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