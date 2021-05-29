ЦТ-2021: регистрация абитуриентов подходит к завершению – все рекорды бьет онлайн-запись в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Регистрация на централизованное тестирование подходит к завершению – на запись остаётся меньше недели. Последние документы у абитуриентов примут 1 июня. Этап кампании важный и ответственный – нужно выбрать предметы, успеть записаться и оплатить услугу. В Гродненской области все рекорды бьет онлайн-запись на тестирование, также в регионе активны родители – многие помогают молодежи. Главное, в этой суете паспорт не забыть.





Центр тестирования в купаловском вузе, один из 4-х в регионе – всегда самый популярный, пусто здесь не бывает. Даже утром, когда в школах идут уроки. Зарегистрироваться приходят не только гродненцы, едут из других городов, причем всё чаще с родителями. Кто-то предпочитает деловые вопросы решать вместе с мамой. А для Анастасии Плехановой папа – надежная группа поддержки.

Анастасия Плеханова, абитуриентка: «Я приехала из города Щучина, чтобы поступить на графического дизайнера в данный университет. Насчет ЦТ волнение есть, но я надеюсь всё сдам, что нужно».

Юрий Плеханов: «Сегодня ехали за пропусками, я уже полночи не спал почему-то. Вот так я волнуюсь, переживаю, чтобы все было в порядке. Конечно, всячески поддерживаем, но иногда и надо сказать, что ты не забудь сегодня что-то почитать, сесть поучиться. Плюс еще к экзаменам готовимся».

И если операторов центра родные засыпают вопросами, то абитуриенты наоборот – немногословны и сосредоточены. Их стараются приободрить, успокоить. Тем более, многие здесь сами отлично помнят, как это – сдавать ЦТ. Первокурсница Полина Филипчук будущий экономист, специально выбрала студенческий отряд при центре тестирования. Отличнице пришлось пройти отбор, ведь работа ответственная – одна ошибка может лишить человека права на участие в испытаниях. Настроиться на успех, взять паспорт и лишнюю ручку советует всегда от души.

Полина Филипчук, член студенческого отряда: «Также важно не брать телефонов, часов электронных, оставлять все драгоценности дома, не брать ключи, не брать много вещей, не опаздывать, также за день мы рекомендуем посмотреть, где находится пункт».

На регистрацию и получение пропусков остается меньше недели. В Гродненской области документы уже оформили более 4000 человек – примерно две трети от ожидаемого количества поступающих. Самые популярные предметы – традиционно русский, математика, английский. Многие пользуются новшествами – заполняют анкеты онлайн, а в центр тестирования приходят лишь за пропусками.

Аксана Валюк, начальник регионального центра тестирования и профориентации молодежи ГрГУ имени Янки Купалы: «В этом году особой популярностью пользуется электронная очередь. Практически 80% абитуриентов воспользовались электронной очередью и определили дату и время посещения пункта регистрации. Это позволило нам избежать толпы, избежать массового скопления в период регистрации. А ребятам зарегистрироваться в удобное для них время».

За ходом вступительной кампании следит и Комитет госконтроля. В регионе создана специальная областная комиссия, еще семь работают при высших и средне-специальных учебных заведениях. Задача – обеспечить равные условия для абитуриентов при поступлении. Пока жалоб и нареканий не поступало.

Татьяна Слабыш, начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области: «В Комитете госконтроля работает горячая линия, на которую могут обратиться как абитуриенты, так и родители. Обратиться именно с вопросом или может есть какие-то нарушения или недостатки в организации вступительной кампании. Больше вопросов возникает со стороны родителей. Они больше переживают за своих детей, чтобы они правильно подали документы, чтобы они в нужное время явились для прохождения ЦТ, и какие необходимо им иметь при себе документы».

Параллельно готовят аудитории, которые задействуют под пункты тестирования. В каждой будет вода и средства защиты, абитуриентов рассадят по одному человеку за партой, предложат надеть маску. Также в масках и перчатках в аудитории будет работать комиссия. Задача соблюсти все противоэпидемические меры, чтобы испытания прошли максимально комфортно и безопасно.

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