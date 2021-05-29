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ЦТ-2021: регистрация абитуриентов подходит к завершению – все рекорды бьет онлайн-запись в Гродненской области
Источник материала: ОНТ
Регистрация на централизованное тестирование подходит к завершению – на запись остаётся меньше недели. Последние документы у абитуриентов примут 1 июня. Этап кампании важный и ответственный – нужно выбрать предметы, успеть записаться и оплатить услугу. В Гродненской области все рекорды бьет онлайн-запись на тестирование, также в регионе активны родители – многие помогают молодежи. Главное, в этой суете паспорт не забыть.
Центр тестирования в купаловском вузе, один из 4-х в регионе – всегда самый популярный, пусто здесь не бывает. Даже утром, когда в школах идут уроки. Зарегистрироваться приходят не только гродненцы, едут из других городов, причем всё чаще с родителями. Кто-то предпочитает деловые вопросы решать вместе с мамой. А для Анастасии Плехановой папа – надежная группа поддержки.
И если операторов центра родные засыпают вопросами, то абитуриенты наоборот – немногословны и сосредоточены. Их стараются приободрить, успокоить. Тем более, многие здесь сами отлично помнят, как это – сдавать ЦТ. Первокурсница Полина Филипчук будущий экономист, специально выбрала студенческий отряд при центре тестирования. Отличнице пришлось пройти отбор, ведь работа ответственная – одна ошибка может лишить человека права на участие в испытаниях. Настроиться на успех, взять паспорт и лишнюю ручку советует всегда от души.
На регистрацию и получение пропусков остается меньше недели. В Гродненской области документы уже оформили более 4000 человек – примерно две трети от ожидаемого количества поступающих. Самые популярные предметы – традиционно русский, математика, английский. Многие пользуются новшествами – заполняют анкеты онлайн, а в центр тестирования приходят лишь за пропусками.
За ходом вступительной кампании следит и Комитет госконтроля. В регионе создана специальная областная комиссия, еще семь работают при высших и средне-специальных учебных заведениях. Задача – обеспечить равные условия для абитуриентов при поступлении. Пока жалоб и нареканий не поступало.
Параллельно готовят аудитории, которые задействуют под пункты тестирования. В каждой будет вода и средства защиты, абитуриентов рассадят по одному человеку за партой, предложат надеть маску. Также в масках и перчатках в аудитории будет работать комиссия. Задача соблюсти все противоэпидемические меры, чтобы испытания прошли максимально комфортно и безопасно.
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ЦТ-2021: регистрация абитуриентов подходит к завершению – все рекорды бьет онлайн-запись в Гродненской области
Регистрация на централизованное тестирование подходит к завершению – на запись остаётся меньше недели. Последние документы у абитуриентов примут 1 июня. Этап...
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