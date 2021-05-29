Дмитрий Жук: Протасевич – не блогер, не журналист, а если и занимается этой деятельностью, то всё равно выступает в качестве наёмника

Источник материала: ОНТ

Новые подробности о задержанном в Минске Романе Протасевиче. Постепенно становятся известны всё новые факты из биографии создателя экстремистского Telegram-канала, манипулировавшего людьми и сеющего рознь.





Подтверждается, что Протасевич был бойцом добровольческого батальона «Азов». По фактам участия в карательных операциях прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила против него уголовное дело.

Сам Протасевич не скрывал участия – много фото с оружием, эти факты подтверждает и его семья. Из-за границы Протасевич посылал людей на белорусские улицы атаковать милицию. Делал это за деньги: есть доказательства. В том числе и со связями в Госдепартаменте США для получения рабочих указаний.

Вероятно, поэтому за Протасевича пытаются вступиться европейские политики. Что это за журналист-экстремист с пулемётом, накануне обсудили редакторы крупнейших СМИ страны в эфире телеканала «Беларусь-1».

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня»: «Человек взял оружие в руки. Он был в штате. Соответственно – наёмник. Уже есть статья за наёмничество. И не только в белорусском законодательстве. И в европейском тоже много. Он взял оружие в руки. И, по его словам, которые есть в интервью «Радио Свобода», он стрелял в людей. Для меня этого достаточно, выше крыши, чтобы понимать, что данный человек никогда не будет созидать. Что он наёмником останется всю жизнь. Никакой он не блогер, не журналист, а если и занимается этой деятельностью, то всё равно выступает в качестве наёмника».

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Мы видим многочисленные фотографии с пулеметами, с автоматами, с оружием. Покажите хоть одно фото блогера с фотоаппаратом, с мини-камерой, с камерой ТВ, хоть с чем-нибудь. И посмотрите фото военных корреспондентов во время войны. А вы читали хоть одну статью этого журналиста? Мы даже не знаем, на какое он издание работал».

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