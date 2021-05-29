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Дмитрий Жук: Протасевич – не блогер, не журналист, а если и занимается этой деятельностью, то всё равно выступает в качестве наёмника
Источник материала: ОНТ
Новые подробности о задержанном в Минске Романе Протасевиче. Постепенно становятся известны всё новые факты из биографии создателя экстремистского Telegram-канала, манипулировавшего людьми и сеющего рознь.
Подтверждается, что Протасевич был бойцом добровольческого батальона «Азов». По фактам участия в карательных операциях прокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила против него уголовное дело.
Сам Протасевич не скрывал участия – много фото с оружием, эти факты подтверждает и его семья. Из-за границы Протасевич посылал людей на белорусские улицы атаковать милицию. Делал это за деньги: есть доказательства. В том числе и со связями в Госдепартаменте США для получения рабочих указаний.
Вероятно, поэтому за Протасевича пытаются вступиться европейские политики. Что это за журналист-экстремист с пулемётом, накануне обсудили редакторы крупнейших СМИ страны в эфире телеканала «Беларусь-1».
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Дмитрий Жук: Протасевич – не блогер, не журналист, а если и занимается этой деятельностью, то всё равно выступает в качестве наёмника
Новые подробности о задержанном в Минске Романе Протасевиче. Постепенно становятся известны всё новые факты из биографии создателя экстремистского Telegram-канала,...
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