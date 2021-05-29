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«ПолитStandUp». Глеб Лавров о ситуации с польско-американскими базами на границе с Беларусью: Пусть полячки и поляки занимаются любовью, а не войной!
Источник материала: ОНТ
В «ПолитStandUp» на ОНТ мнение эксперта о европейской роли в НАТОвских планах – как внутри ЕС незаметно происходит то, что очень осуждается в других странах «европейской демократией».
Подробнее – в видео.
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«ПолитStandUp». Глеб Лавров о ситуации с польско-американскими базами на границе с Беларусью: Пусть полячки и поляки занимаются любовью, а не войной!
В «ПолитStandUp» на ОНТ мнение эксперта о европейской роли в НАТОвских планах – как внутри ЕС незаметно происходит то, что очень осуждается в других странах...
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