«ПолитStandUp». Глеб Лавров о ситуации с польско-американскими базами на границе с Беларусью: Пусть полячки и поляки занимаются любовью, а не войной!

Источник материала: ОНТ

В «ПолитStandUp» на ОНТ мнение эксперта о европейской роли в НАТОвских планах – как внутри ЕС незаметно происходит то, что очень осуждается в других странах «европейской демократией».

Подробнее – в видео.





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