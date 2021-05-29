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Победителем Лиги чемпионов стал «Челси»

30.05.2021 06:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 29 мая прошел финал Лиги чемпионов, главного соревнования по футболу среди клубов. Матч был английским: встретились «Манчестер Сити» и «Челси». Матч проходил на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту.

Единственный гол забил 21-летний Кай Хаверц. Немецкий полузащитник отправил мяч в пустые ворота, выведя «Челси» вперед. Все последующие атаки ни с одной, ни с другой стороны не привели к результату. Даже семь минут дополнительного времени ко второму тайму не помогли «Манчестер Сити» отыграться.

Для «Челси» это уже второй титул победителей Лиги чемпионов. Свой первый кубок британский клуб завоевал в 2012 году, выиграв серию послематчевых пенальти у мюнхенской «Баварии» (при финальном счете 1:1).

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Вечером 29 мая прошел финал Лиги чемпионов, главного соревнования по футболу среди клубов. Матч был английским: встретились «Манчестер Сити» и «Челси». Матч...
 
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