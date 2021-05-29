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Электробус-междугородник? В США сделали это. Представлен MCI J4500 Charge
Источник материала: Onliner
К городским электробусам все более-менее привыкли. У нас они тоже перестали быть технической диковинкой. Но электробус на межгороде? Вот это пока невидаль во всем мире. Первая модель, доступная для заказов и коммерческой эксплуатации, уже появилась. Ее представила американская фирма Motor Coach Industries (MCI).
У нас аббревиатура MCI известна только любителям транспортной экзотики, а в США эта торговая марка — олицетворение междугороднего автобуса. Это один из старейших производителей на рынке Северной Америки, который делает междугородние и туристические люкс-автобусы с 1933 года.
И именно MCI создала первый электробус дальнего следования — модель MCI J4500 Charge. Электрическая трансмиссия позаимствована у фирмы NFI, занимающейся производством городских электробусов New Flyer. Новинка укомплектована 260-килловаттным электромотором Siemens, который питают довольно емкие аккумуляторы XALT на 544 кВт. На полную зарядку батарей уходит менее 4 часов.
Согласно спецификации, в зависимости от использования запас хода может варьироваться от 262 до 375 км. Снаряженная масса составляет 20 500 кг, а полная — 24 500 кг. Максимальная скорость автобуса — 116 км/ч.
Практически вся продукция MCI — трехосные автобусы. Новейший MCI J4500 Charge не исключение. Его длина составляет 13,9 м. Рассчитан он на перевозку 56 пассажиров.
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
серебристый, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
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К городским электробусам все более-менее привыкли. У нас они тоже перестали быть технической диковинкой. Но электробус на межгороде? Вот это пока невидаль...
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