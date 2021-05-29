Электробус-междугородник? В США сделали это. Представлен MCI J4500 Charge

Источник материала: Onliner К городским электробусам все более-менее привыкли. У нас они тоже перестали быть технической диковинкой. Но электробус на межгороде? Вот это пока невидаль во всем мире. Первая модель, доступная для заказов и коммерческой эксплуатации, уже появилась. Ее представила американская фирма Motor Coach Industries (MCI).

У нас аббревиатура MCI известна только любителям транспортной экзотики, а в США эта торговая марка — олицетворение междугороднего автобуса. Это один из старейших производителей на рынке Северной Америки, который делает междугородние и туристические люкс-автобусы с 1933 года.

И именно MCI создала первый электробус дальнего следования — модель MCI J4500 Charge. Электрическая трансмиссия позаимствована у фирмы NFI, занимающейся производством городских электробусов New Flyer. Новинка укомплектована 260-килловаттным электромотором Siemens, который питают довольно емкие аккумуляторы XALT на 544 кВт. На полную зарядку батарей уходит менее 4 часов.





Согласно спецификации, в зависимости от использования запас хода может варьироваться от 262 до 375 км. Снаряженная масса составляет 20 500 кг, а полная — 24 500 кг. Максимальная скорость автобуса — 116 км/ч.





Практически вся продукция MCI — трехосные автобусы. Новейший MCI J4500 Charge не исключение. Его длина составляет 13,9 м. Рассчитан он на перевозку 56 пассажиров.