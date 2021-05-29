ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электробус-междугородник? В США сделали это. Представлен MCI J4500 Charge

30.05.2021 06:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

К городским электробусам все более-менее привыкли. У нас они тоже перестали быть технической диковинкой. Но электробус на межгороде? Вот это пока невидаль во всем мире. Первая модель, доступная для заказов и коммерческой эксплуатации, уже появилась. Ее представила американская фирма Motor Coach Industries (MCI).

У нас аббревиатура MCI известна только любителям транспортной экзотики, а в США эта торговая марка — олицетворение междугороднего автобуса. Это один из старейших производителей на рынке Северной Америки, который делает междугородние и туристические люкс-автобусы с 1933 года.

И именно MCI создала первый электробус дальнего следования — модель MCI J4500 Charge. Электрическая трансмиссия позаимствована у фирмы NFI, занимающейся производством городских электробусов New Flyer. Новинка укомплектована 260-килловаттным электромотором Siemens, который питают довольно емкие аккумуляторы XALT на 544 кВт. На полную зарядку батарей уходит менее 4 часов.

Электробус-междугородник? В США сделали это. Представлен MCI J4500 Charge

Согласно спецификации, в зависимости от использования запас хода может варьироваться от 262 до 375 км. Снаряженная масса составляет 20 500 кг, а полная — 24 500 кг. Максимальная скорость автобуса — 116 км/ч.

Электробус-междугородник? В США сделали это. Представлен MCI J4500 Charge

Практически вся продукция MCI — трехосные автобусы. Новейший MCI J4500 Charge не исключение. Его длина составляет 13,9 м. Рассчитан он на перевозку 56 пассажиров.

Tesla Model S I Рестайлинг S75 D, 2018 г.в., 57 000 км
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
125 379 р.
49 500$ / 40 615€
Tesla Model S I Рестайлинг 70d, 2016 г.в., 144 000 км
серебристый, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
113 981 р.
45 000$ / 36 923€
Tesla Model S I 70, 2015 г.в., 51 000 км
черный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
88 652 р.
35 000$ / 28 718€
Автобарахолка
мобильное приложение

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К городским электробусам все более-менее привыкли. У нас они тоже перестали быть технической диковинкой. Но электробус на межгороде? Вот это пока невидаль...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ад Аўстраліі да Канады: Як прайшоў Глабальны пікет салідарнасці з Беларуссю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by