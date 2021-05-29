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С сегодняшнего дня из Беларуси – только через российское небо

30.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арест Протасевича обошелся как минимум в десятки миллионов долларов убытков

Все наши соседи кроме России не только запретили авиарейсы из нашей страны, но даже исключили транзит белорусских самолетов. США же прекратили выполнение соглашения с Беларусью о воздушном сообщении, а также напомнили, что уже в этот четверг начнут действовать экономические санкции, пишет Белсат.

Минск – Вильнюс. Расстояние между городами всего 190 километров. Но теперь, чтобы поскорее попасть в соседнюю столицу, придется лететь в Стамбул, минуя Украину. Время – более 10 часов. Стоимость – около 500 евро. Наземные границы почти закрыты Лукашенко.

«Ці былі пралічаныя ўсе наступствы? Думаю, не. Думаю, быў спадзеў на тое, што такой бурнай рэакцыі, такой адназначнай і негатыўнай рэакцыі ад заходніх краінаў не будзе», – мяркуе палітолаг Андрэй Казакевіч.

Захват самолета Ryanair вылился в настоящую авиаблакаду Беларуси. Арест Романа Протасевича и Софии Сапеги по самым скромным подсчетам стоил десятки миллионов долларов.

«Беларусь зарабатывает около 50 миллионов долларов на сопровождении самолетов над своей территорией за транзит. Это довольно существенная сумма, которую теряет белорусский бюджет», – отмечает экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.

Помимо платежей за транзит, встает вопрос, как будет работать «Белавиа», которая в доковидный 2019 год заработала 68 миллионов рублей. Гендиректор государственной монополии Игорь Чергинец так отреагировал на санкции Запада:

«С особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми, вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором может и есть виновные, но точно не «Белавиа». Это, конечно же, полное попрание основ демократии».


Надежда Букатая — та самая хрупкая девушка из видеообращения работников гражданской авиации, которая потеряла работу из-за своей гражданской позиции.


Примечательно, что в прошлом году работницу «Белавиа», которая записала видеообращение против насилия, со скандалом уволили. Преследовали из-за гражданской позиции и других работников.

Третьего июня США возобновляют санкции против нефтехимической промышленности Беларуси, а в Евросоюзе задумались над секторальными экономическими санкциями. Свои санкции обещает Украина. Тем временем Лукашенко полетел к Путину, где заявил:

«Нет тех высот, которых бы большевики не брали. Возьмем и мы».

 
Теги: Минск
 
 
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Арест Протасевича обошелся как минимум в десятки миллионов долларов убытков
 
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