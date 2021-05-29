"Хочу в Англию": подслушано на последнем звонке в Гомеле

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГОМЕЛЬ, 29 мая – Sputnik. Сегодня последний звонок в школах, гимназиях и лицеях областного центра прозвенел для 4417 девятиклассников и 2542 одиннадцатиклассников.

Из-за дождя традиционные школьные линейки перенесли с открытых площадок в помещения, а количество их участников сократили до минимума. Главными на последних звонках были воспитанники девятых и одиннадцатых классов.

© Sputnik / Мария Амелина Почетные гости на последнем звонке в гимназии №51 Гомеля

Мэр Гомеля Петр Кириченко с окончанием учебного года приехал поздравить учеников и педагогический коллектив в гимназию №51. В этом году отсюда выпускаются 50 одиннадцатиклассников. Четверо из них претендуют на медали. Трое гимназистов на республиканской олимпиаде по учебным предметам заработали право без экзаменов поступить в любой профильный вуз Беларуси.

У Андрея Костяного из 11 "А", победителя Международной Жаутыковской олимпиады по информатике, выбор еще больше: вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов СНГ. Хотя парень до сих пор не определился и колеблется между Россией и Беларусью.

Золотая медалистка Мария Фролова тоже стоит перед выбором – Московский государственный университет или Эксетерский вуз в Англии.

© Sputnik / Мария Амелина Ученица 11 "А" класса гимназии №51 Мария Фролова (в центре)

"Мне уже прислали оффер – так называемое коммерческое предложение. Мы с родителями его рассмотрели, но еще не ответили, потому что у меня на руках нет аттестата. Немного боюсь, но очень хочу в Англию. Любимыми предметами в гимназии были английский язык и математика", – призналась корреспонденту Sputnik одаренная гимназистка.

Мэр вручил преуспевшим в учебе гимназистам сертификаты на покупки в гипермаркет и попросил нынешних выпускников не снизить средний балл по ЦТ. В прошлом году по городу он составил более 59 баллов.

"И, конечно, не забывайте свою alma mater и учителей. Помните, эти люди передали вам не только свои знания, но и частичку своего сердца" – напутствовал выпускников Петр Кириченко.