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Семь человек получили ранения во время стрельбы в Майами
Источник материала: ОНТ
По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц Майами, штат Флорида. Об этом со ссылкой на американский телеканал NBC
Стрельба произошла вечером пятницы 28 мая в районе Винвуд. «Ни с того ни с сего я услышал выстрелы. Я просто как можно скорее побежал к машине и попытался уехать», – рассказал о произошедшем один из очевидцев.
Все пострадавшие в результате нападения были госпитализированы. Сообщений о жертвах не поступало. Так же пока не известна личность стрелка. Полиция ведет расследование.
Фото: Freepik
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По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц Майами, штат Флорида. Об этом со ссылкой на американский телеканал...
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