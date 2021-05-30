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Семь человек получили ранения во время стрельбы в Майами

30.05.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Семь человек получили ранения во время стрельбы в Майами

По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц Майами, штат Флорида. Об этом со ссылкой на американский телеканал NBC сообщает РИА «Новости».

Стрельба произошла вечером пятницы 28 мая в районе Винвуд. «Ни с того ни с сего я услышал выстрелы. Я просто как можно скорее побежал к машине и попытался уехать», – рассказал о произошедшем один из очевидцев.

Все пострадавшие в результате нападения были госпитализированы. Сообщений о жертвах не поступало. Так же пока не известна личность стрелка. Полиция ведет расследование.

Фото: Freepik

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По меньшей мере семь человек получили ранения в результате стрельбы на одной из улиц Майами, штат Флорида. Об этом со ссылкой на американский телеканал...
 
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