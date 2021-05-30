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Лукашенко в море проблем. Бросит ли Путин спасательный круг?
Источник материала: Навiны
Неизвестно, состоялось ли совместное купание, которое предлагал Владимир Путин
Большим достижением эти 500 млн долларов не назовешь. Ведь речь идет о получении второго транша межгосударственного кредита, который Путин
Договорились о том, что и так было обещано
Иными словами, сейчас российская сторона, по сути, лишь подтвердила, что остаток обещанных денег зажимать не собирается.
Среди аналитиков бродила версия, что Москва придерживала эти полмиллиарда, желая подтолкнуть Лукашенко к выполнению обещаний по части
Во всяком случае, мы видим, что создана конституционная комиссия, которая регулярно заседает и должна до 1 августа представить Лукашенко выработанные предложения об изменении основного закона для их вынесения на
То есть некий график обозначен, и вполне вероятно, что на нем настаивал Кремль. Белорусский вождь такое давление отрицает, но при этом не демонстрирует сильного рвения по части переделки конституции, твердит, что и эта хороша.
Возможно, в последние месяцы между ним и Путиным идет дискуссия о характере изменения политической системы. Ряд аналитиков предполагает, что Кремль хотел бы ослабить полномочия президента Беларуси, добиться усиления иных ветвей власти, чтобы в итоге получить простор для своей игры на белорусском политическом поле.
А что будет с нефтью?
С чем же в целом возвращается Лукашенко из Сочи? Чего удалось добиться и на какие вопросы пока нет ответа (во всяком случае известного широкой публике)?
Накануне переговоров он, в частности, заявлял, что рассчитывает договориться о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
По словам Пескова, это будет делаться «с учетом большого количества граждан Белоруссии, которые хотят приехать на Черноморское побережье России, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину».
То есть речь идет об эвакуации застрявших за бугром бедолаг и заполнении российских курортов. При этом расширение авиасообщения с Россией и через Россию наверняка не компенсирует «Белавиа» потери от
Остается неизвестным, что ответил Путин на вопрос (Лукашенко обещал его поднять) о поставках нефти, которые были сокращены в мае якобы из-за того, что российские компании убоялись санкций США. Если белорусские НПЗ окажутся на голодном пайке, то может в чем-то повториться
Почему гость поскромничал?
Также Песков
И если первое понятно (Путин в начале переговоров сам миролюбиво подчеркнул, что в деле строительства Союзного государства спешка ни к чему), то второе может вызвать удивление, если учесть, как отчаянно Минск нуждается в деньгах (прежде всего — чтобы расплатиться по внешнему долгу) и сколь важно ему заполучить
Можно также вспомнить, что ранее Лукашенко артикулировал намерение договориться, чтобы Путин позволил белорусской стороне израсходовать сэкономленную часть российского кредита на строительство АЭС. Неужели и эта тема завяла?
Остается предположить, что или спикер Кремля лукавит, или белорусский гость не стал просить экономической помощи по той причине, что она обусловлена неприемлемыми для него условиями. Эти условия могут касаться
Но ведь нужда в деньгах и прочих ресурсах никуда не делась. А усугубляющаяся
Причем ей ничто не мешает хладнокровно взирать со своей белоснежной яхты, как союзник барахтается в пучине
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