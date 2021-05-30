На одного из велосипедистов, задержанных на Цнянке, возбуждено дело за оскорбление Лукашенко

В отношении 31-летнего Константина Семенова возбуждено дело по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), сообщает правозащитный сайт spring96.org .





Семенов был среди велосипедистов, задержанных 16 мая возле Цнянского водохранилища в Минске. На нем была майка с портретом человека, похожего на Александра Лукашенко, и «политической надписью», как было отмечено в протоколе.

Мужчина получил 15 суток ареста за несанкционированный одиночный пикет. Остальные — около 20 человек — были арестованы на срок от 10 до 15 суток по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, напоминает БелаПАН .

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