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На одного из велосипедистов, задержанных на Цнянке, возбуждено дело за оскорбление Лукашенко

30.05.2021 08:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении 31-летнего Константина Семенова возбуждено дело по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), сообщает правозащитный сайт spring96.org.

На одного из велосипедистов, задержанных на Цнянке, возбуждено дело за оскорбление Лукашенко

Семенов был среди велосипедистов, задержанных 16 мая возле Цнянского водохранилища в Минске. На нем была майка с портретом человека, похожего на Александра Лукашенко, и «политической надписью», как было отмечено в протоколе.

Мужчина получил 15 суток ареста за несанкционированный одиночный пикет. Остальные — около 20 человек — были арестованы на срок от 10 до 15 суток по обвинению в несанкционированном массовом мероприятии, напоминает БелаПАН.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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В отношении 31-летнего Константина Семенова возбуждено дело по ст. 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента), сообщает правозащитный сайт spring96.org.
 
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