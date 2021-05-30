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Что дешевле — купить целую курицу и разделать или сразу взять готовую разделку?
Источник материала: Onliner
Есть вещи, которые мы делаем по привычке. К примеру, покупаем лапшу быстрого приготовления, считая, что экономим, или называем соком нектары. Сегодня будем разбираться с курятиной. Все привыкли думать, что купить целую курицу выгоднее, чем уже разделанную. Что ж, посмотрим, так ли это на практике.
Сразу предупреждаем: тест субъективный. Поэтому каждый читатель может повторить его в домашних условиях и в комментариях поделиться своими расчетами. Но прежде чем читать дальше, постарайтесь угадать, что все-таки окажется дешевле?
Как думаете, что дешевле?
Чтобы сделать свой выбор,
Для проверки мы купили две курицы от «Петрухи» по 4,92 коп. за кг. Покупали в «Е-доставке», и уже на следующий день после заказа появились варианты по цене от 4,37 до 4,79 руб. от «Ганны», птицефабрики «Дружба» и «Беларусьнефть-Особино».
В итоге две тушки по 2,668 кг обошлись в 13 руб. 13 коп.
После распаковки и удаления жидкости эти две тушки стали весить на 59 г меньше. Еще 93 г составили отходы (прожилки, странная кожа с филе и остальные обрезки).
Итак, чистый вес стал 2,516 килограмма, а цена кило выросла до 5 рублей 27 копеек. Исходя из этой суммы и будем вести подсчеты.
После разделки у нас вышло по 4 больших филе, столько же бедер, крыльев и голеней. А также большой суповой набор. Напомним, потроха и шеи в тушках кур не идут.
Что по весу разделки из целой курицы?
Интересно, что во время разделки потерялось еще 25 г: что-то осталось на ноже, какой-то мелкий кусочек все же удалось стащить котам.
Сколько стоит разделка от производителей?
Мы посмотрели, сколько стоит разделка того же бренда. К сожалению, некоторые позиции ввиду их отсутствия пришлось заменить другими производителями.
Для более ясного понимания, что дешевле — купить готовую разделку или все-таки разделать целую курицу, мы свели цены в общую таблицу.
Так что выгоднее-то?
Наш эксперимент показывает, что если брать курицу исключительно для разделки, то выигрыш на двух тушках составит примерно 32 копейки.
Если бы мы брали курятину по цене в 4 рубля 37 копеек за килограмм, то при таком же выходе выиграли бы уже 2 рубля 62 копейки. Или не выиграли бы?
Есть один важный момент, который не учитывают многие при подобных подсчетах, — время. На подготовку двух тушек, их разделку и фасовку, мытье всех принадлежностей у нас ушло 40 минут.
Между тем перевести время в деньги можно довольно просто. Стоит разделить свою зарплату на 22 рабочих дня, а потом еще на 8 часов. И выйдет зарплата в час.
Давайте прикинем, сколько в час зарабатывает средний белорус. Средняя зарплата в апреле составила 1398,2 рубля «грязными». После уплаты подоходного налога (13%) и отчислений в пенсионный фонд (1%), на руки вышло 1202,45 рубля. Итого за час выходит 6,8 рубля. И это в среднем. Наверняка час наших читателей стоит дороже.
То есть, по сути, даже если выиграть те самые 2 рубля 62 копейки на разделке, то глобально 40 минут времени среднего белоруса стоят 4,53 рубля. В итоге минус составит 1,91 рубля. В нашем случае так и вовсе 4 рубля 21 копейка потерь от покупки тушки для разделки.
А в это время
Напомним, в Беларуси курятина до сих пор является товаром с регулируемыми ценами. Специальное постановление правительства №100 вступило в силу в ночь с 23 на 24 февраля. Цены тогда заморозили и разрешили поднимать не более чем на 0,2% в месяц на всех стадиях — от производителя до торговых сетей.
Предполагалось, что постановление должно будет действовать три месяца, до 24 мая. Однако пока информации о снятии ограничений нет.
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Есть вещи, которые мы делаем по привычке. К примеру, покупаем лапшу быстрого приготовления, считая, что экономим, или называем соком нектары. Сегодня будем...
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