Что дешевле — купить целую курицу и разделать или сразу взять готовую разделку?

Источник материала: Onliner Есть вещи, которые мы делаем по привычке. К примеру, покупаем лапшу быстрого приготовления, считая, что экономим, или называем соком нектары. Сегодня будем разбираться с курятиной. Все привыкли думать, что купить целую курицу выгоднее, чем уже разделанную. Что ж, посмотрим, так ли это на практике.

Сразу предупреждаем: тест субъективный. Поэтому каждый читатель может повторить его в домашних условиях и в комментариях поделиться своими расчетами. Но прежде чем читать дальше, постарайтесь угадать, что все-таки окажется дешевле?

Как думаете, что дешевле?

Чтобы сделать свой выбор, войдите или зарегистрируйтесь Чтобы сделать свой выбор,или Целая курица Разделка То на то выходит Не знаю Голосовать

Для проверки мы купили две курицы от «Петрухи» по 4,92 коп. за кг. Покупали в «Е-доставке», и уже на следующий день после заказа появились варианты по цене от 4,37 до 4,79 руб. от «Ганны», птицефабрики «Дружба» и «Беларусьнефть-Особино».

В итоге две тушки по 2,668 кг обошлись в 13 руб. 13 коп.





После распаковки и удаления жидкости эти две тушки стали весить на 59 г меньше. Еще 93 г составили отходы (прожилки, странная кожа с филе и остальные обрезки).







Итак, чистый вес стал 2,516 килограмма, а цена кило выросла до 5 рублей 27 копеек. Исходя из этой суммы и будем вести подсчеты.

После разделки у нас вышло по 4 больших филе, столько же бедер, крыльев и голеней. А также большой суповой набор. Напомним, потроха и шеи в тушках кур не идут.













Что по весу разделки из целой курицы?

698 г филе — 3,68 рубля;

425 г бедра — 2,24 рубля;

368 г голени — 1,94 рубля;

319 г крылышек — 1,68 рубля;

706 г супового набора — 3,66 рубля.

Интересно, что во время разделки потерялось еще 25 г: что-то осталось на ноже, какой-то мелкий кусочек все же удалось стащить котам.





Сколько стоит разделка от производителей?

Мы посмотрели, сколько стоит разделка того же бренда. К сожалению, некоторые позиции ввиду их отсутствия пришлось заменить другими производителями.

Филе большое «Петруха» — 8,69 рубля за кг;

Бедро агрокомбината «Дзержинский» — 5,94 за кг;

Голень «Петруха» — 4,92 за кг;

Крыло птицефабрики «Дружба» замороженное — 5,4 за кг;

Спинки или набор для бульона «Беларусьнефть-Особино» — 2,09 за кг.





Для более ясного понимания, что дешевле — купить готовую разделку или все-таки разделать целую курицу, мы свели цены в общую таблицу.

Часть курицы (кг) Целая курица (руб. за кг) Разделка Филе 0,698 3,68 6,07 Бедро 0,425 2,24 2,53 Голень 0,37 1,94 1,82 Крылья 0,319 1,68 1,72 Суповой набор 0,706 3,66 1,48 Потери 0,025 + 1 копейка — Итого: 13,3 13,62

Так что выгоднее-то?

Наш эксперимент показывает, что если брать курицу исключительно для разделки, то выигрыш на двух тушках составит примерно 32 копейки.

Если бы мы брали курятину по цене в 4 рубля 37 копеек за килограмм, то при таком же выходе выиграли бы уже 2 рубля 62 копейки. Или не выиграли бы?





Есть один важный момент, который не учитывают многие при подобных подсчетах, — время. На подготовку двух тушек, их разделку и фасовку, мытье всех принадлежностей у нас ушло 40 минут.

Между тем перевести время в деньги можно довольно просто. Стоит разделить свою зарплату на 22 рабочих дня, а потом еще на 8 часов. И выйдет зарплата в час.





Давайте прикинем, сколько в час зарабатывает средний белорус. Средняя зарплата в апреле составила 1398,2 рубля «грязными». После уплаты подоходного налога (13%) и отчислений в пенсионный фонд (1%), на руки вышло 1202,45 рубля. Итого за час выходит 6,8 рубля. И это в среднем. Наверняка час наших читателей стоит дороже.

То есть, по сути, даже если выиграть те самые 2 рубля 62 копейки на разделке, то глобально 40 минут времени среднего белоруса стоят 4,53 рубля. В итоге минус составит 1,91 рубля. В нашем случае так и вовсе 4 рубля 21 копейка потерь от покупки тушки для разделки.





А в это время

Напомним, в Беларуси курятина до сих пор является товаром с регулируемыми ценами. Специальное постановление правительства №100 вступило в силу в ночь с 23 на 24 февраля. Цены тогда заморозили и разрешили поднимать не более чем на 0,2% в месяц на всех стадиях — от производителя до торговых сетей.

Предполагалось, что постановление должно будет действовать три месяца, до 24 мая. Однако пока информации о снятии ограничений нет.

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