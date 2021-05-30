Минчанин купил подсобку в столичной многоэтажке и сделал из нее студию. Вот что получилось

Источник материала: Onliner Небольшое помещение в столичной 9-этажке Сергей купил с молотка в феврале этого года. Объект принадлежал городу, но не использовался, поэтому был выставлен на торги. 16 «квадратов» на первом этаже дома по Ангарской выглядели плачевно, но минчанина это не испугало. Собственник рассказал Onliner про нюансы покупки и этапы ремонта.

Цена лота — 3 тысячи рублей со старта

Сергей работает в сфере проектирования, занимается разработкой и согласованием перепланировок, поэтому необычный объект минчанина не смутил, даже наоборот —захотелось сделать что-то интересное, в том числе для портфолио.

— Я регулярно просматриваю объекты, которые продают с аукционов, но в подобных торгах участвовал впервые. Среди лотов было несколько аналогичных помещений по стартовым ценам около 3 тыс. рублей. В ходе аукциона цена моего лота существенно выросла, но все равно купить получилось выгодно, — делится опытом собственник.

Для Минска такие аукционы не новость. Город регулярно выставляет неиспользуемое имущество в жилых домах на торги (актуальные анонсы можно отслеживать на сайте mgcn.by). Стартовые цены объектов площадью до 20 «квадратов», как правило, не превышают 3,5 тыс. рублей. Однако с молотка лоты уходят в разы дороже. Нередко финальная стоимость помещений превышает начальную в 10, а то и 17 раз .

Сергей победил на аукционе и стал обладателем 16 «квадратов» на первом этаже 9-этажной панельки 1974 года строительства. Изначально помещение проектировалось под колясочную или комнату для консьержа, но долго пустовало и пришло в запустение, поэтому ремонт пришлось делать с нуля.

— Демонтировали практически все: окна, двери, сантехнику, вентиляцию, электрику и даже стяжку. Прежними остались разве что стены, — признается владелец.

Благодаря перепланировке в студии появилась компактная кухня, спальная и рабочая зоны, а также шкаф и санузел с душевой кабиной. Несмотря на скромные параметры микроквартиры, в ней есть весь базовый набор для жизни. На ремонт и согласование перепланировки у минчанина ушло 3 месяца, но с важной оговоркой — проектом занималась профессиональная команда.











Для белорусов такой формат жилья пока непривычен, но в Москве и Киеве крохотные студии уже давно в тренде. Продаются микроапартаменты по цене комнаты, но вместе с ней покупатель получает свою кухню и санузел. Конечно, семье на таком пятачке не разминуться, но для студентов, молодых специалистов или приезжих, которым нужно место, чтобы принять душ и отдохнуть, подойдет.









$30,5 тысячи за необычную однушку в Минске

Изначально предполагалось отдать студию под офис, но планы изменились, и помещение решили продать. Студия с готовым ремонтом и мебелью продается за $30,5 тыс. Это одно из самых дешевых предложений в Минске, однако стоит иметь в виду, что объект относится к нежилому фонду и придать ему статус жилого не получится.

— По документам квартира является административным помещением — жить и работать можно, прописаться нельзя, — отмечает продавец.

Продажей микроквартиры занимается агентство недвижимости «Этажи».



