Лучшие фильмы и сериалы июня

Источник материала: Onliner На июнь мы насчитали целых пять многообещающих сериалов и шесть полнометражных фильмов, которые будут показывать в кинотеатрах и/или на стриминговых сервисах. Также напомним, что уже с конца мая по телевизору можно посмотреть «Тихое место 2» и «Круэллу», о которых мы писали месяц назад. Если же вы мечтали увидеть эти фильмы на большом экране, то в кинотеатрах их начнут крутить с 3 июня.

Фильмы

«Заклятие 3: По воле дьявола» (с 4 июня на HBO Max, с 10 июня в кинотеатрах)

Режиссер: Майкл Чавес.

В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор.

«Реальная шокирующая история демонической одержимости» — такой слоган у этого фильма. Формально фильм и правда базируется на реальных событиях. Однако не стоит забывать, что речь о «реальности» в интерпретации Эда и Лоррейн Уорренов, людей хоть и настоящих, но крайне неоднозначных в качестве «исследователей паранормальных явлений».

Центральным персонажем в третьем «Заклятии» станет юноша Арне Шайенн Джонсон. В 1981 году он убил то ли работодателя своей девушки, то ли домовладельца. Нюанс в том, что Арне утверждал, будто в момент убийства был одержим демоном. Еще забавнее то, что суду пришлось принимать во внимание эти показания.

«Неспящие» (9 июня, Netflix)

Режиссер: Марк Расо.

В ролях: Джина Родригес, Ариана Гринблатт, Фрэнсис Фишер, Дженнифер Джейсон Ли.

В результате глобальной катастрофы на всей планете перестает работать электроника, а человечество теряет способность спать. Люди постепенно все больше становятся похожими на зомби и сектантов. Но! Есть девочка, которая все еще умеет спать. Теперь надо ее куда-нибудь доставить, чтобы всем снова стало хорошо.

Пока непонятно, что из себя представляет новый фильм от Netflix. Сюжет банальный, местами перекликается с игрой The Last of Us. Режиссер неизвестный, по трейлеру иногда складывается впечатление, что это фильм в жанре подростковой фантастики. В общем, будем смотреть.

«Ограбление по-джентльменски» (с 10 июня, кинотеатры)

Режиссер: Ренни Харлин.

В ролях: Пирс Броснан, Джейми Чон, Тим Рот, Гермиона Корфилд.

Есть тюрьма, в которой расположено хранилище золота (даже не спрашивайте), и обустроено оно настолько современно, что позавидует любой банк. Чтобы грабануть богатство, собирается настоящая международная команда во главе с пожилым персонажем Пирса Броснана.





По трейлеру «Ограбление по-джентльменски» выглядит как старый добрый боевик 1990-х — начала 2000-х. Погони на крутых тачках, силиконовые женщины, золото-бриллианты, напичканное техникой помещение, для взлома которого надо проявить недюжинные способности. Если все это вам нравится, то и эта премьера должна зайти.

На старомодность ленты намекает и ее режиссер Ренни Харлин, на счету которого такие классические боевики, как «Крепкий орешек 2», «Скалолаз» и «Глубокое синее море». Правда, в последние годы карьера его выглядит далеко не так блестяще, как 20—30 лет назад.

«Телохранитель жены киллера» (с 16 июня, кинотеатры и Megogo)

Режиссер: Патрик Хьюз.

В ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Антонио Бандерас.

И еще один боевик в классическом образе. Несколько лет назад выходил фильм «Телохранитель киллера». Кинокритики его разнесли в пух и прах, зато обычным зрителям кино зашло. И вот спустя четыре года — продолжение, в которое вовлекли еще больше пожилых, но известных актеров.





После событий первого фильма телохранитель Майкл решает уйти в отпуск и отправляется на тихий курорт. Само собой, долго расслабляться у него не получится. Совсем скоро его возьмет в оборот жена киллера Дариуса. Оказывается, того похитил преступный синдикат и теперь Майкл должен помочь даме спасти ее суженого.

На это раз комедийный боевик прельщает целой плеядой постаревших, но еще живых звезд. Вот и Сальма Хайек, оказывается, выглядит как четверть века назад. А где-то там еще и Антонио Бандерас должен прятаться.

«Лука» (с 17 июня в кинотеатрах, с 18 июня на Disney+)

Кхм… Ну, что тут скажешь — это мультфильм про Луку. Новый масштабный мультик от «Диснея» и Pixar. Мальчик по имени Лука проводит незабываемые каникулы в красивом итальянском городке. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга. Беззаботность отдыха омрачает один лишь факт: на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

По словам авторов мультика, они хотели снять историю взросления в антураже Италии и атмосфере 1950—60-х годов. Режиссер утверждает, что новая анимация — это дань уважения Федерико Феллини и другим классическим итальянским режиссерам. При этом стилистика должна напоминать рисованные мультфильмы Миядзаки.

«Ледяной драйв» (с 25 июня в кинотеатрах и Netflix)

Режиссер: Джонатан Хенсли.

В ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани, Эмбер Мидфандер, Лоренс Фишберн.

И еще один фильм в старомодном стиле. Сплав катастрофы и боевика о суровых мужиках, здоровенных траках, да еще в снежно-ледяном антураже. Главные звезды — Лиам Нисон и Лоренс Фишберн.





Место действия — север Канады. Где-то здесь обрушивается алмазная шахта, внутри которой оказываются заточенными десятки шахтеров. Воздуха у них осталось на несколько часов. На помощь спешит экспедиция из грузовиков. Они едут по тонкому льду с определенной скоростью, чтобы успеть. Все бы ничего, но есть еще плохие люди, которые делают все возможное для того, чтобы спасатели не доехали до места назначения.

Сериалы

«Почему женщины убивают», 2-й сезон (с 3 июня, Amediateka)

Пару лет назад свет увидел один из лучших сериалов этого столетия — «Почему женщины убивают». Первый сезон не просто рассказывал историю убийств, но и глубоко погружал в атмосферу и нравы нескольких исторических эпох. Плюс колоритные и запоминающиеся персонажи с грудой скелетов в шкафу.

Во втором сезоне концепция слегка изменилась. Теперь все происходит в одной эпохе — в 1949 году. Все герои, естественно, новые, а в центре внимания — неловкая простушка Альма, которая очень хочет попасть хоть в какой-нибудь клуб благородных девиц. Ее, однако, нигде не жалуют. Но все же кое-что Альма придумала…

Вряд ли второй сезон сможет повторить успех предшественника. Во всяком случае, такое впечатление складывается после просмотра трейлера. Уж очень высокая задана планка. Но шанс проекту надо дать.

«История Лизи» (с 4 июня, Apple TV+)

Мини-сериал, базирующийся на одноименном романе Стивена Кинга. Для такого дела собрали мощный актерский состав. Главная роль — у Джулианны Мур, также здесь есть Клайв Оуэн и Дэйн ДеХаан, который в «Истории Лизи» сыграл отвратительного маньяка.





Сериал расскажет о Лизи, которая недавно потеряла мужа, писателя-фантаста Скотта Лэндона. Женщина просматривает его рукописи, пытаясь разобраться в таинственном прошлом супруга. Одновременно ее терроризирует маньяк. Он требует отдать рукописи ему, иначе Лизи не избежать неприятностей. И ей их действительно не избежать.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (4 июня, Netflix)

Оригинальный проект Netflix по мотивам DC-комиксов Джефа Лемира. Сначала сериал планировали снять силами Hulu, однако в итоге он перешел под крыло Netflix. Седи продюсеров значится Роберт Дауни — младший.





Однажды в мире стали рождаться младенцы-гибриды: наполовину люди, наполовину животные. Думая, что это могло стать результатом воздействия вируса, многие представители человечества сочли за лучшее начать охоту на гибридов.

Главным героем сериала является Гэс — мальчик с оленьими рогами на голове. Десять первых лет своей жизни он провел скрываясь в лесу. Однако ему придется покинуть убежище, чтобы изучить окружающий мир и узнать тайну своего происхождения.

«Локи» (с 9 июня Disney+)

Мини-сериал об одном из самых недооцененных антигероев Marvel. Наконец-то Локи получил сольный проект, в котором авторы наверняка попытаются раскрыть все черты характера бога-пройдохи.





Известно, что события завязаны на путешествиях во времени. Вероятно, Локи будет активно перемещаться по человеческой истории, влияя на ее ключевые события. Не исключено, что в качестве антагониста выступит суперзлодей по имени Канг Завоеватель родом из XXXI века.

«Кевин может пойти на***» (с 20 июня, AMC)

С утра до ночи Элисон только и делает, что обслуживает дом и своего мужа Кевина. Пока он пьет пиво с друзьями, она готовит им закуски, убирает, ходит в магазин и снова готовит. А этот самодовольный тип только шутки дурацкие шутит, да еще и зарабатывает сущую мелочь. Не пора ли разобраться с главной проблемой в своей жизни? Возможно, пришла пора убить Кевина?

«Кевин может пойти на***» имеет схожие черты с «Почему женщины убивают», но обладает своей фишкой. Часть сериала снята как ситком, в ярких красках, с туповатыми шутками и обязательным закадровым смехом. Часть же куда более серьезная и показывает происходящее с точки зрения Элисон.