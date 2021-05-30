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Выбираем свежее купе стоимостью от 12 до 35 тысяч долларов по курсу

30.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Кажется, скоро люди забудут такой кузов, как купе. Производители постепенно отказываются от этого сегмента, да и покупатели все чаще предпочитают что-нибудь с более высоким просветом. На «Автобарахолке» сейчас продается около трех сотен купе. Давайте посмотрим на варианты в возрасте до десяти лет.

Audi A5

Начнем с премиальной «немецкой тройки». Audi A5 первого поколения создавалась для конкуренции с BMW 3-Series Coupe. Машина появилась на рынке в 2007 году и пережила в 2011-м заметное обновление. Выбранный нами экземпляр, правда, еще дорестайлинговый. Купе сошло с конвейера в 2011 году. Сейчас пробег автомобиля составляет 150 тысяч километров. В движение «двухдверку» приводит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 211 л. с.


Audi A5 I (8T) Quattro S-Line, 2011 г.в., 150 000 км
черный, купе, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
30 395 р.
12 000 $
9846 €
Посмотреть объявление

Привод у данной Audi A5 полный, а коробка передач автоматическая 8HP55 с 8 передачами (не «робот»). У автомобиля есть пакет S-Line, а комплектация называется Premium Plus. Машина прибыла в Беларусь из США. Среди широкого списка опций можно отметить премиальную аудиосистему Bang & Olufsen, 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ, память кресел и зеркал. Имеется комплект зимней резины.

Mercedes C-Class Coupe

А вот еще одно купе D-класса — Mercedes C-Class Coupe. Автомобиль тоже был выпущен в 2011 году. Заявленный пробег — 254 711 км. Судя по поворотникам и спидометру, «цэшка» приехала к нам из США. Автомобиль очень хорошо укомплектован. Салон отделан светлой кожей. На борту есть 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с цветным экраном, круиз-контроль и мн. др.


Mercedes-Benz C-Класс III (W204), 2011 г.в., 254 711 км
белый, купе, бензин 1.8 л, автоматическая, задний привод
30 392 р.
Обмен
11 999 $
9845 €
Посмотреть объявление

На автомобиль установлен 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 156 л. с. Коробка передач — автоматическая, привод — на заднюю ось. Продавец (им выступает автохаус) утверждает, что Mercedes находится в отличном состоянии. Это касается как салона, так и кузова. Все расходники менялись вовремя, и «ласточка» готова радовать нового владельца. Стоит машина 11 999 долларов по курсу.

BMW 3-Series Coupe

Нетрудно догадаться, что не пропустим мы и главного конкурента описанных выше моделей — BMW 3-Series Coupe. Предшественник «четверки» сошел с завода в 2012 году и намотал за 9 лет всего 130 тысяч километров. «Черный бумер» оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л. с. Движок выдает 200 Н·м и вращает заднюю ось. Коробка передач автоматическая (не роботизированная).


BMW 3 серия V (E90-E93) Рестайлинг, 2012 г.в., 130 000 км
черный, купе, бензин 2 л, автоматическая, задний привод
32 421 р.
12 800 $
10 502 €
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Продавец напоминает, что 3-Series собрали в Германии. Недавно была произведена замена маслосъемных колпачков. Нынешний владелец устранил проблему «масложора» двигателя. У машины новые тормоза, генератор, ступичные подшипники. В городе 4-цилиндровый мотор этого купе расходует около 9 литров на сотню. На трассе можно уложиться в 5 литров. Стоит «баварец» чуточку дороже, чем Audi и Mercedes, — 12,8 тысячи долларов в эквиваленте.

Cadillac ELR

Очень интересный и необычный автомобиль. Cadillac ELR появился на рынке в 2013 году, но его дизайн создали еще в конце нулевых. Тем не менее даже сегодня этот гибрид выглядит очень эффектно. Техническая начинка здесь такая же, как у первого поколения Chevrolet Volt: под капотом расположен 1,4-литровый бензиновый мотор, работающий в том числе генератором для зарядки батареи.


Cadillac ELR I, 2014 г.в., 59 500 км
серый, купе, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
50 655 р.
19 999 $
16 409 €
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Это подзаряжаемая plug-in-модель. Можно сказать, «пробник электрокара». Если ехать чисто на электроэнергии, запаса хода хватит на 45 км. Но благодаря ДВС машину можно эксплуатировать без опасений, что придется стать в чистом поле с разряженной батареей. Как утверждает владелец, расход по трассе — 7 литров на сотню. В городе — около 9 литров. В комплекте идет новая зимняя резина, два ключа.

Ford Mustang

Легковые Ford уже официально покинули наш рынок, но подержанные модели американского производителя еще долго будут поступать к нам из-за границы. Вот, например, Ford Mustang без пробега по Беларуси. Машина 2015 года выпуска с пробегом 44,3 тысячи километров. Маслкар продается за 19,5 тысячи долларов в эквиваленте.


Ford Mustang VI PERFORMANCE, 2015 г.в., 44 300 км
серебристый, купе, бензин 2.3 л, механическая, задний привод
49 392 р.
Обмен
19 500 $
16 000 €
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Под капотом данного «Мустанга» 2,3-литровый EcoBoost. Турбомотор развивает 317 л. с. и работает в паре с механической коробкой передач. Привод — на заднюю ось. В салоне виднеется комбинированная кожа, мультимедийная система, 2-зонный климат-контроль. Комплектация данного экземпляра называется Performance.

Dodge Challenger

Challenger — самый дорогой автомобиль в сегодняшней подборке. За него просят 34 500 долларов по курсу. Продавец уверяет, что Dodge в состоянии нового автомобиля. Он недавно прибыл из США. Несмотря на 3-летний возраст (авто сошло с конвейера в 2018 году), пробег составляет всего 300 миль. Купе окрашено в красивый серый цвет и оснащено 20-дюймовыми колесными дисками. Вы точно не останетесь без внимания на дорогах Беларуси.


Dodge Challenger III Рестайлинг 2, 2018 г.в., 536 км
серый, купе, бензин 3.6 л, автоматическая, задний привод
87 385 р.
Обмен
34 500 $
28 307 €
Посмотреть объявление

В движение «американца» приводит 3,6-литровый бензиновый мотор (305 л. с.), вращающий заднюю ось. Коробка передач автоматическая. У машины богатая комплектация и очень эффектный внешний вид.

 
 
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Кажется, скоро люди забудут такой кузов, как купе. Производители постепенно отказываются от этого сегмента, да и покупатели все чаще предпочитают что-нибудь...
 
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