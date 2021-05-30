Выбираем свежее купе стоимостью от 12 до 35 тысяч долларов по курсу

Источник материала: Onliner

Кажется, скоро люди забудут такой кузов, как купе. Производители постепенно отказываются от этого сегмента, да и покупатели все чаще предпочитают что-нибудь с более высоким просветом. На «Автобарахолке» сейчас продается около трех сотен купе. Давайте посмотрим на варианты в возрасте до десяти лет.

Audi A5

Начнем с премиальной «немецкой тройки». Audi A5 первого поколения создавалась для конкуренции с BMW 3-Series Coupe. Машина появилась на рынке в 2007 году и пережила в 2011-м заметное обновление. Выбранный нами экземпляр, правда, еще дорестайлинговый. Купе сошло с конвейера в 2011 году. Сейчас пробег автомобиля составляет 150 тысяч километров. В движение «двухдверку» приводит 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 211 л. с.

Привод у данной Audi A5 полный, а коробка передач автоматическая 8HP55 с 8 передачами (не «робот»). У автомобиля есть пакет S-Line, а комплектация называется Premium Plus. Машина прибыла в Беларусь из США. Среди широкого списка опций можно отметить премиальную аудиосистему Bang & Olufsen, 2-зонный климат-контроль, бесключевой доступ, память кресел и зеркал. Имеется комплект зимней резины.

Mercedes C-Class Coupe

А вот еще одно купе D-класса — Mercedes C-Class Coupe. Автомобиль тоже был выпущен в 2011 году. Заявленный пробег — 254 711 км. Судя по поворотникам и спидометру, «цэшка» приехала к нам из США. Автомобиль очень хорошо укомплектован. Салон отделан светлой кожей. На борту есть 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система с цветным экраном, круиз-контроль и мн. др.

На автомобиль установлен 1,8-литровый турбодвигатель мощностью 156 л. с. Коробка передач — автоматическая, привод — на заднюю ось. Продавец (им выступает автохаус) утверждает, что Mercedes находится в отличном состоянии. Это касается как салона, так и кузова. Все расходники менялись вовремя, и «ласточка» готова радовать нового владельца. Стоит машина 11 999 долларов по курсу.

BMW 3-Series Coupe

Нетрудно догадаться, что не пропустим мы и главного конкурента описанных выше моделей — BMW 3-Series Coupe. Предшественник «четверки» сошел с завода в 2012 году и намотал за 9 лет всего 130 тысяч километров. «Черный бумер» оснащен 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 156 л. с. Движок выдает 200 Н·м и вращает заднюю ось. Коробка передач автоматическая (не роботизированная).

Продавец напоминает, что 3-Series собрали в Германии. Недавно была произведена замена маслосъемных колпачков. Нынешний владелец устранил проблему «масложора» двигателя. У машины новые тормоза, генератор, ступичные подшипники. В городе 4-цилиндровый мотор этого купе расходует около 9 литров на сотню. На трассе можно уложиться в 5 литров. Стоит «баварец» чуточку дороже, чем Audi и Mercedes, — 12,8 тысячи долларов в эквиваленте.

Cadillac ELR

Очень интересный и необычный автомобиль. Cadillac ELR появился на рынке в 2013 году, но его дизайн создали еще в конце нулевых. Тем не менее даже сегодня этот гибрид выглядит очень эффектно. Техническая начинка здесь такая же, как у первого поколения Chevrolet Volt: под капотом расположен 1,4-литровый бензиновый мотор, работающий в том числе генератором для зарядки батареи.

Это подзаряжаемая plug-in-модель. Можно сказать, «пробник электрокара». Если ехать чисто на электроэнергии, запаса хода хватит на 45 км. Но благодаря ДВС машину можно эксплуатировать без опасений, что придется стать в чистом поле с разряженной батареей. Как утверждает владелец, расход по трассе — 7 литров на сотню. В городе — около 9 литров. В комплекте идет новая зимняя резина, два ключа.

Ford Mustang

Легковые Ford уже официально покинули наш рынок, но подержанные модели американского производителя еще долго будут поступать к нам из-за границы. Вот, например, Ford Mustang без пробега по Беларуси. Машина 2015 года выпуска с пробегом 44,3 тысячи километров. Маслкар продается за 19,5 тысячи долларов в эквиваленте.

Под капотом данного «Мустанга» 2,3-литровый EcoBoost. Турбомотор развивает 317 л. с. и работает в паре с механической коробкой передач. Привод — на заднюю ось. В салоне виднеется комбинированная кожа, мультимедийная система, 2-зонный климат-контроль. Комплектация данного экземпляра называется Performance.

Dodge Challenger

Challenger — самый дорогой автомобиль в сегодняшней подборке. За него просят 34 500 долларов по курсу. Продавец уверяет, что Dodge в состоянии нового автомобиля. Он недавно прибыл из США. Несмотря на 3-летний возраст (авто сошло с конвейера в 2018 году), пробег составляет всего 300 миль. Купе окрашено в красивый серый цвет и оснащено 20-дюймовыми колесными дисками. Вы точно не останетесь без внимания на дорогах Беларуси.

В движение «американца» приводит 3,6-литровый бензиновый мотор (305 л. с.), вращающий заднюю ось. Коробка передач автоматическая. У машины богатая комплектация и очень эффектный внешний вид.