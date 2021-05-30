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Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

30.05.2021 08:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На самом деле отличных альбомов девять, а еще один мы яростно критикуем. Но вы все равно можете его послушать. А вдруг понравится? Вместе с A1 Xplore Music от Deezer выбрали для вас наиболее примечательные релизы мая: новый альбом британских экспериментаторов Black Midi, перевоплощение датских панков Iceage, крутая запись одного из проектов лондонского джазмена Шабаки Хатчингса и многое-многое другое в нашем традиционном музыкальном обзоре. 

Squid

Bright Green Field

Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Squid — скромная молодая группа из Брайтона, о которой всерьез заговорили только сейчас. Музыканты выпустили дебютный альбом Bright Green Field, и по его обложке можно обманчиво рассудить, что перед тобой очередной воздушный фолк-альбом менестреля-мечтателя. Но это ошибка: в качестве источника вдохновения музыканты называют Neu!, а критики сравнивают молодую группу с Black Midi, Fountaines D.C. и прочими коллективами на слуху, хотя лучше всего в этот ассоциативный ряд ложится Modest Mouse времен We were dead before the ship even sank. Рваные гитарные риффы, нервный, экспрессивный и очень театральный вокал барабанщика Оли Джаджа — все это очень напоминает Modest Mouse, хотя британцы предлагают слушателю куда более сложные структуры и заигрывают с мат-роком настолько, что отпугивают любителей простых и понятных песен.

В Bright Green Field придется вслушиваться, разбираться в нем — в его ритмах и мелодиях — тогда терпеливому слушателю альбом раскроется и принесет массу удовольствия. Критики расхваливают дебютную запись британцев и ставят за нее очень высокие оценки, так что хотя бы попробовать послушать эту музыку однозначно стоит.

Iceage

Seek Shelter

Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Если раньше вы не знали о существовании группы Iceage, то появление альбома Seek Shelter — это самый подходящий момент для знакомства с датским коллективом. Первые «ершистые» композиции были очень хороши, но специфичны ровно настолько, чтобы группу стали называть новой надеждой панк-рока и пророчить ей большое будущее. Все эти похвалы Iceage оправдали целиком, но постепенно шагнули в сторону мейнстрима, так что часть преданных фанатов обвинила коллектив в стремительном «опопсении».

Seek Shelter, пожалуй, вершина этого стремления группы записать рок-альбом, используя в качестве источников вдохновения каноны. Здесь нет и в помине нахрапистости, расхлябанности и животной энергии дебютных записей, оформились характерные структуры — у коллектива получился очень стандартный, полный цитат и классических формул альбом, в котором от прежних Iceage остался разве что драйв жаждущих создавать музыку датских парней. Результат, прямо скажем, противоречивый, потому что с таким материалом новая аудитория у группы явно не появится, а вот старая после «предательства» начинает отворачиваться от «перспективной» команды.

Heimat

Zwei

Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Второй альбом французов Heimat остался практически незамеченным, и совершенно напрасно! Это один из самых примечательных релизов мая, в котором намешано столько всего, что остается только слушать, вникать и наслаждаться. Дуэт выпустил свой дебютный альбом Heimat в 2016 году. Не сказать, чтобы это была удача и что-то примечательное, поэтому сегодня просто удивительно, какую работу над собой и материалом проделали музыканты.

Zwei — это гремучая смесь из постпанка, кабаре и авангардной музыки, сочетающихся между собой очень уместно. Артистичный вокал, богатые аранжировки, существование в режиме постоянного эксперимента — если вы устали от попсовых структур, любите группы вроде Einstürzende Neubauten и The Residents, то этот релиз однозначно для вас. Но если описание вас слегка напугало, прекратите истерику! Zwei — альбом достаточно простой для восприятия, так что вполне может понравиться и неподготовленному слушателю.

Sons оf Kemet

Black to the Future

Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Про Шабаку Хатчингса мы пишем много. Если вдруг пропустили, то это один из главных персонажей современной лондонской джазовой сцены, музыкант-многостаночник, каждый из проектов которого заслуживает отдельного внимания. Волшебный Shabaka & The Ancestors, космический и самый простой для восприятия The Comet Is Coming. И вот этот — Sons of Kemet, построенный на перкуссии, богатой духовой секции строго концептуальный проект. Новый альбом коллектива Хатчингса называется Black to the Future. Задумка релиза раскрывается уже в названии. Этот многослойный бодрый альбом, построенный на ритмических рисунках и зацикленных риффах, вводит слушателя в своеобразный транс — чистое шаманство, присущее всем работам музыканта, и играет здесь ведущую роль, завораживая хитросплетениями африканской музыкальной традиции с современным взглядом на джаз. Еще один шедевр от прекрасного лондонского артиста!

Twenty One Pilots

Scaled and Icy

Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Конечно, забавно, когда группы вроде Twenty One Pilots ассоциируют с рок-музыкой. Исключительный поп-проект с соответствующими задачами выпустил в мае новый концептуальный альбом Scaled and Icy, при прослушивании которого возникает ощущение, будто ты только что съел килограмм Skittles и вот-вот из тебя выйдет радуга. Эта запись является продолжением одной большой истории, преподносимой музыкантами. В общем, все это мы проходили множество раз и множество раз сталкивались с одной и той же проблемой: масштабной концепцией маскируется отсутствие музыкального материала. Со Scaled and Icy примерно та же ситуация: все эти песни проходят сквозь тебя сплошным потоком и ничего не оставляют внутри. По сути, это сборник сконструированных по поп-канонам безликих композиций, которые растворяются в пустоте сразу же после прослушивания.

 
Теги: знакомства
 
 
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На самом деле отличных альбомов девять, а еще один мы яростно критикуем. Но вы все равно можете его послушать. А вдруг понравится? Вместе с A1 Xplore Music от Deezer выбрали...
 
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