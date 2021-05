Десять отличных альбомов мая, которые стоит послушать

Источник материала: Onliner На самом деле отличных альбомов девять, а еще один мы яростно критикуем. Но вы все равно можете его послушать. А вдруг понравится? Вместе с A1 Xplore Music от Deezer выбрали для вас наиболее примечательные релизы мая: новый альбом британских экспериментаторов Black Midi, перевоплощение датских панков Iceage, крутая запись одного из проектов лондонского джазмена Шабаки Хатчингса и многое-многое другое в нашем традиционном музыкальном обзоре.

Squid

Bright Green Field





Squid — скромная молодая группа из Брайтона, о которой всерьез заговорили только сейчас. Музыканты выпустили дебютный альбом Bright Green Field, и по его обложке можно обманчиво рассудить, что перед тобой очередной воздушный фолк-альбом менестреля-мечтателя. Но это ошибка: в качестве источника вдохновения музыканты называют Neu!, а критики сравнивают молодую группу с Black Midi, Fountaines D.C. и прочими коллективами на слуху, хотя лучше всего в этот ассоциативный ряд ложится Modest Mouse времен We were dead before the ship even sank. Рваные гитарные риффы, нервный, экспрессивный и очень театральный вокал барабанщика Оли Джаджа — все это очень напоминает Modest Mouse, хотя британцы предлагают слушателю куда более сложные структуры и заигрывают с мат-роком настолько, что отпугивают любителей простых и понятных песен.

В Bright Green Field придется вслушиваться, разбираться в нем — в его ритмах и мелодиях — тогда терпеливому слушателю альбом раскроется и принесет массу удовольствия. Критики расхваливают дебютную запись британцев и ставят за нее очень высокие оценки, так что хотя бы попробовать послушать эту музыку однозначно стоит.

Iceage

Seek Shelter





Если раньше вы не знали о существовании группы Iceage, то появление альбома Seek Shelter — это самый подходящий момент для знакомства с датским коллективом. Первые «ершистые» композиции были очень хороши, но специфичны ровно настолько, чтобы группу стали называть новой надеждой панк-рока и пророчить ей большое будущее. Все эти похвалы Iceage оправдали целиком, но постепенно шагнули в сторону мейнстрима, так что часть преданных фанатов обвинила коллектив в стремительном «опопсении».

Seek Shelter, пожалуй, вершина этого стремления группы записать рок-альбом, используя в качестве источников вдохновения каноны. Здесь нет и в помине нахрапистости, расхлябанности и животной энергии дебютных записей, оформились характерные структуры — у коллектива получился очень стандартный, полный цитат и классических формул альбом, в котором от прежних Iceage остался разве что драйв жаждущих создавать музыку датских парней. Результат, прямо скажем, противоречивый, потому что с таким материалом новая аудитория у группы явно не появится, а вот старая после «предательства» начинает отворачиваться от «перспективной» команды.

Heimat

Zwei





Второй альбом французов Heimat остался практически незамеченным, и совершенно напрасно! Это один из самых примечательных релизов мая, в котором намешано столько всего, что остается только слушать, вникать и наслаждаться. Дуэт выпустил свой дебютный альбом Heimat в 2016 году. Не сказать, чтобы это была удача и что-то примечательное, поэтому сегодня просто удивительно, какую работу над собой и материалом проделали музыканты.

Zwei — это гремучая смесь из постпанка, кабаре и авангардной музыки, сочетающихся между собой очень уместно. Артистичный вокал, богатые аранжировки, существование в режиме постоянного эксперимента — если вы устали от попсовых структур, любите группы вроде Einstürzende Neubauten и The Residents, то этот релиз однозначно для вас. Но если описание вас слегка напугало, прекратите истерику! Zwei — альбом достаточно простой для восприятия, так что вполне может понравиться и неподготовленному слушателю.

Sons оf Kemet

Black to the Future





Про Шабаку Хатчингса мы пишем много. Если вдруг пропустили, то это один из главных персонажей современной лондонской джазовой сцены, музыкант-многостаночник, каждый из проектов которого заслуживает отдельного внимания. Волшебный Shabaka & The Ancestors, космический и самый простой для восприятия The Comet Is Coming. И вот этот — Sons of Kemet, построенный на перкуссии, богатой духовой секции строго концептуальный проект. Новый альбом коллектива Хатчингса называется Black to the Future. Задумка релиза раскрывается уже в названии. Этот многослойный бодрый альбом, построенный на ритмических рисунках и зацикленных риффах, вводит слушателя в своеобразный транс — чистое шаманство, присущее всем работам музыканта, и играет здесь ведущую роль, завораживая хитросплетениями африканской музыкальной традиции с современным взглядом на джаз. Еще один шедевр от прекрасного лондонского артиста!

Twenty One Pilots

Scaled and Icy





Конечно, забавно, когда группы вроде Twenty One Pilots ассоциируют с рок-музыкой. Исключительный поп-проект с соответствующими задачами выпустил в мае новый концептуальный альбом Scaled and Icy, при прослушивании которого возникает ощущение, будто ты только что съел килограмм Skittles и вот-вот из тебя выйдет радуга. Эта запись является продолжением одной большой истории, преподносимой музыкантами. В общем, все это мы проходили множество раз и множество раз сталкивались с одной и той же проблемой: масштабной концепцией маскируется отсутствие музыкального материала. Со Scaled and Icy примерно та же ситуация: все эти песни проходят сквозь тебя сплошным потоком и ничего не оставляют внутри. По сути, это сборник сконструированных по поп-канонам безликих композиций, которые растворяются в пустоте сразу же после прослушивания.