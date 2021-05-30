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Эрдоган озвучил дату начала строительства канала "Стамбул" в обход Босфора

30.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турецкий лидер подчеркнул, что реализация данного проекта повысит стратегическую значимость одного из главных городов страны.


Фото © ТАСС / Zuma

Церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня этого года. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала "Стамбул". Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас", — отметил турецкий лидер во время выступления.

Кроме того, глава государства добавил, что реализация данного проекта повысит стратегическую значимость Стамбула.

"Вы увидите шесть мостов над каналом. На обоих берегах новой искусственной водной артерии будут построены два города, они украсят облик Стамбула", — подчеркнул Эрдоган.

Проект создания нового канала "Стамбул" предполагает строительство новой морской артерии в обход Босфора, он позволит уменьшить транспортную нагрузку на пролив. Ранее Анкара уже утвердила план строительства "Стамбула" — он пройдёт параллельно Босфору и соединит Мраморное море с Чёрным. По словам Эрдогана, на проектируемый канал "Стамбул" не будет распространяться конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которая регулирует сроки нахождения в Чёрном море военных судов нечерноморских государств, пишет life.ru.
 
 
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Турецкий лидер подчеркнул, что реализация данного проекта повысит стратегическую значимость одного из главных городов страны.
 
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