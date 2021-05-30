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"Белавиа" ответила отказом на предложение Крыма наладить прямое авиасообщение

30.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Там заявили, что сначала необходимо на политическом уровне признать полуостров частью России.


Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Белорусская авиакомпания "Белавиа" не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом сообщил её генеральный директор Игорь Чергинец.

"Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение — будем смотреть", — сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

По словам Чергинца, когда Крым находился в составе Украины, "Белавиа" летала туда с перерывами из-за коммерческих вопросов, пишет life.ru.

Ранее в Крыму предложили властям Беларуси наладить прямое авиасообщение. Вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что курорты и здравницы Чёрного моря ждут белорусских туристов.
 
 
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Там заявили, что сначала необходимо на политическом уровне признать полуостров частью России.
 
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