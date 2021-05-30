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"Челси" выиграл в Лиге чемпионов УЕФА

30.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в Порту.


"Челси" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" (МС) со счетом 1:0 в английском финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Матч проходил в субботу, 29 мая, в португальском Порту на стадионе "Драгау".

На перерыв команды ушли при голевом превосходстве команды Томаса Тухеля (Thomas Tuchel). Единственный гол на 43-й минуте забил полузащитник "Челси" Кай Хаверц (Kai Havertz). Добивал немец фактически в пустые ворота, обойдя голкипера "Манчестер Сити" Эдерсона Сантану ди Мораеса. До перерыва полузащитник МС Кевин Де Брейне получил травму и ушел с поля в слезах, пишет DW. 

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В финале Лиги чемпионов "Челси" российского миллиардера Романа Абрамовича сыграл в третий раз. Английский клуб выиграл кубок в сезоне-2011/12, обыграв германскую "Баварию" (2:1), а в сезоне-2007/08 уступил "Манчестер Юнайтед" (1:2), при этом в обоих случаях судьба трофея решалась в серии пенальти. "Манчестер Сити" в этом году дебютировал в финале Лиги чемпионов.
 
 
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Лондонский "Челси" одержал верх над "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в Порту.
 
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