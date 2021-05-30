Коалиция за свободу СМИ призывает освободить Протасевича и других журналистов

Коалиция за свободу СМИ призывает освободить Романа Протасевича и других задержанных в стране журналистов и работников медиа.



Роман Протасевич. Фото euroradio.fm

Заявление подписали правительства Албании, Болгарии, Канады, Кипра, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

«Коалиция за свободу СМИ требует немедленного и безоговорочного освобождения господина Протасевича, а также других журналистов и работников СМИ, задержанных в Беларуси за выполнение своей работы. Виновные должны понести ответственность за нападения на журналистов и работников СМИ», — говорится в заявлении.

В нем «самым решительным образом» осуждается принудительная посадка 23 мая в Минске коммерческого самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также последующий арест Протасевича.

«Эта беспрецедентная и шокирующая акция представляет собой целенаправленную атаку на свободу СМИ и имеет серьезные последствия для права на свободу выражения мнений», — подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что около 400 журналистов и работников белорусских СМИ столкнулись с различными формами репрессий во время выборов 9 августа 2020 года и после них.

Коалиция за свободу СМИ была сформирована в июле 2019 года на Глобальной конференции за свободу СМИ. Она представляет собой партнерство стран, отстаивающих свободу средств массовой информации и безопасность журналистов, готовых привлекать к ответственности тех, кто причиняет вред журналистам за выполнение их работы. В коалицию входят 47 стран, отмечает БелаПАН .