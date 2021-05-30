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Борис Джонсон женился

30.05.2021 09:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал семьянином: 56-летний политик заключил брак с 33-летней Кэрри Саймондс, передает CNN. Церемония проходила в обстановке секретности, и пресса уже прозвала событие «тайной свадьбой». 

На свадьбу пригласили только самых близких друзей и членов семьи с обеих сторон. Джонсон и Саймондс обручились в феврале прошлого года, и в том же году у пары появился ребенок. 29 апреля 2020 года Кэрри родила сына Уилфреда.

Для Бориса Джонсона это уже третий брак. Его первой супругой была однокурсница по Оксфорду Аллегре Мостин-Оуэн, с которой политик пробыл три года. Затем в 1993 году Джонсон женился на Марине Уилер, пара была вместе до 2018 года.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал семьянином: 56-летний политик заключил брак с 33-летней Кэрри Саймондс, передает CNN. Церемония проходила в...
 
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