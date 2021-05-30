Источник материала: UDF



Кадр «Беларусь 1»

Иллюстративное фото

Теперь Лукашенко исчезает и по понедельникам

По средам Лукашенко по-прежнему выпадает

График Лукашенко напоминает об «Острове невезения»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Остров невезения»: Лукашенко отменил для себя рабочие понедельники и среды? UDF же обратил на один необычный момент из рабочего графика руководителя страны.

Еще в прошлом люди, ушедшие с государственной службы, рассказывали, как необычно устроен рабочий день. В его привычке с утра провести совещание или выезд на место, а уже с обеда он для чиновников становился недоступен – занимался спортом или другими своими делами.В последние годы журналисты стали замечать: руководитель Беларуси постоянно выпадает в среды. В этот день он не появляется на публике, а максимум – подписывает документы или какие-нибудь поздравления. Куда Лукашенко пропадает именно по средам – никто не объясняет.же обратил еще на один необычный момент из рабочего графика руководителя страны в последнее время.Это хорошо можно проследить по последнему месяцу. В мае каждый понедельник его пресс-служба сообщала, что руководитель страны подписал какие-то бумаги, но сам он при этом перед камерами не появлялся.Понедельник 3 мая – Лукашенко поздравил национальную команду по прыжкам на батуте с триумфом на чемпионате Европы в Сочи.Понедельник 10 мая – о действиях руководителя ничего не сообщается. Правда, это выходной во всей стране.Понедельник 17 мая – Лукашенко поговорил по телефону с и.о. премьер-министра Армении, подписал законы о государственной защите и по вопросам обеспечения национальной безопасности.Понедельник 24 мая – Лукашенко вновь только подписывает законы: об электросвязи, о средствах массовой информации, о массовых мероприятиях.Раз руководитель страны куда-то исчезает по понедельникам, так может быть он стал активно работать по средам? Изучение рабочего графика Лукашенко дает отрицательный ответ на этот вопрос.Среда 5 мая – Лукашенко проводит неформальную встречу с экс-президентом Молдовы, показывает ему свою резиденцию «Озерный» в Острошицком Городке под Минском. Также от его имени опубликовано поздравление сотрудникам сферы информации и связи с профессиональными праздниками.Среда 12 мая – о действиях Лукашенко ничего не сообщается. Показательный момент: понедельник и вторник накануне были выходными для всей страны, в том числе для руководителя Беларуси. Но все равно даже после них среда осталась для него «нерабочей».Среда 19 мая –Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших летчиков.Среда 26 мая – Лукашенко провел встречу с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Как видим, эта среда стала единственным исключением. Но исключением, которое только подтверждает правило, т.к. его можно объяснить. После инцидента с самолетом Ryanair, который вынудили приземлиться в минском аэропорту, Лукашенко два дня (понедельник и вторник) хранил молчание, не появляясь на публике. Дальше тянуть уже было некуда.В культовой советской комедии «Бриллиантовая рука» исполнялась шуточная песня «Остров невезения». Ее исполнитель рассказывал, как у аборигенов «не идут дела» по понедельникам и предлагал: «Им бы понедельники взять и отменить».Лукашенко после 9 августа прошлого года также оказался на своеобразном «Острове невезения». Становится все более очевидным, что он старается избегать общения с трудовыми коллективами и выходов к народу. Вместо этого – встречи и совещания с ограниченным кругом людей, с самыми приближенными.Но даже в такой ситуации исчезновения сразу на два рабочих дня недели выглядят очень необычно.