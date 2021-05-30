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Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.

По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).Идет дождь на растущую луну - будет лето с дождями.Если в этот день ветер дует с севера - быть холодному лету.Холодный день - будет летом град.Свиньи роют болота - будет лето с ливнями.Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.Видно голубое свечение на высоких острых предметах - скоро будет гроза.Дятел стучит в ясный день - скоро пойдет ливень.В этот день нельзя принимать никакие подарки.Нельзя печь хлеб.Запрещалось 30 мая ходить в леса и поля. Наши предки полагали, что в этот день выползают из своих гнезд змеи. Пресмыкающиеся могли напасть на людей.