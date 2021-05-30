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Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы

30.05.2021 09:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 30 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы
Фото: pexels.com
Какой праздник 30 мая 2021 года? Сегодня православная церковь вспоминает святого Ондрона, который является сторожем небесных ворот. Наши предки молились ему о дожде. Они просили святого открыть врата и выпустить осадки, чтобы живительная влага пролилась на поля и избавила людей от засухи.

По народному календарю, сегодня нужно окучивать картошку. Наши предки продолжали высаживать в грунт рассаду теплолюбивых растений (помидоров, перца, баклажанов). С посадкой старались не тянуть, чтобы холодные росы в августе не погубили растения.

Именины (День Ангела) сегодня, 30 мая, празднуют Евдокия и Степан (Стефан).

Главные приметы этого дня


Идет дождь на растущую луну - будет лето с дождями.

Если в этот день ветер дует с севера - быть холодному лету.

Холодный день - будет летом град.

Свиньи роют болота - будет лето с ливнями.

Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.

Видно голубое свечение на высоких острых предметах - скоро будет гроза.

Дятел стучит в ясный день - скоро пойдет ливень.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя принимать никакие подарки.

Нельзя печь хлеб.

Запрещалось 30 мая ходить в леса и поля. Наши предки полагали, что в этот день выползают из своих гнезд змеи. Пресмыкающиеся могли напасть на людей.
 
 
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Яблони, сирени и рябины в цвету в этот день - будет хороший клев, можно отправляться на рыбалку.
 
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