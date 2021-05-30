Источник материала: UDF



Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com

«Все вокруг дерутся, а вы держитесь!» – написала Василиса Володина.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Держитесь!»: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 31 мая по 6 июня Семидневка выдастся достаточно напряженной.

Первая особенность семидневки заключается в том, что Марс окажется в оппозиции к Плутону. Это может вызвать некоторые неприятности.Она отметила, что в этот период не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Добиться больших успехов в различных сферах будет практически невозможно. Поэтому лучше не сопротивляться, зря тратя силы и нервы, а плыть по течению.Темп недели будет задавать и ретроградный Меркурий. Ранее Василиса рассказывала, что это явление продлится с 30 мая до 23 июня.Также на россиян повлияет трин [взаимное расположение планет на расстоянии 120 градусов друг от друга – прим. ред.] Солнца к Сатурну. Те, кто на протяжении новой недели будут проявлять выдержку и полагаться на здравый смысл, смогут минимизировать негативное влияние двух предыдущих особенностей.Последняя особенность семидневки – вхождение Венеры в созвездие Рака и трин к Юпитеру. Благодаря этому удастся благополучно решить любовные вопросы. В парах воцарится гармония, поэтому нельзя упускать возможности провести больше времени со своей второй половинкой.