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«Держитесь!»: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 31 мая по 6 июня

30.05.2021 09:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Держитесь!»: Василиса Володина дала прогноз на неделю с 31 мая по 6 июня
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
По традиции Василиса Володина рассказала, какой для россиян будет новая неделя. Прогноз на период с 31 мая по 6 июня появился на личной инстаграм-странице астролога.

Первая особенность семидневки заключается в том, что Марс окажется в оппозиции к Плутону. Это может вызвать некоторые неприятности.

«Все вокруг дерутся, а вы держитесь!» – написала Василиса Володина.


Она отметила, что в этот период не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Добиться больших успехов в различных сферах будет практически невозможно. Поэтому лучше не сопротивляться, зря тратя силы и нервы, а плыть по течению.

Темп недели будет задавать и ретроградный Меркурий. Ранее Василиса рассказывала, что это явление продлится с 30 мая до 23 июня.

Также на россиян повлияет трин [взаимное расположение планет на расстоянии 120 градусов друг от друга – прим. ред.] Солнца к Сатурну. Те, кто на протяжении новой недели будут проявлять выдержку и полагаться на здравый смысл, смогут минимизировать негативное влияние двух предыдущих особенностей.

Последняя особенность семидневки – вхождение Венеры в созвездие Рака и трин к Юпитеру. Благодаря этому удастся благополучно решить любовные вопросы. В парах воцарится гармония, поэтому нельзя упускать возможности провести больше времени со своей второй половинкой.
 
 
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