Латынина: «Лукашенко учит Голливуд, как снимать в жанре хоррора»

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Международный обозреватель – о «признательных» видео Романа Протасевича и Софьи Сапеги из-за решетки.

– Посреди Европы сидит вампир, – рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы . – Это такой политический хоррор. Вот Лукашенко учит Голливуд, как снимать фильм в жанре хоррора. Он бы мог сделать это где-то в сторонке, но он чавкает на камеру. И жертва, у которой уже откусили руки, ногу, вот ее кишки наматываются на хелицеры, жертва кричит: «Ой, мы преступники, мы негодяи. Мы пытались что-то сделать с этим замечательным, чудесным, небесным существом, которое является спасением Беларуси».





Я подумала, что в этом смысле голливудские хорроры были несовершенными. Они должны обязательно были включать в себя сцену покаяния человека перед Фредди Крюгером».