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Латынина: «Лукашенко учит Голливуд, как снимать в жанре хоррора»
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Международный обозреватель – о «признательных» видео Романа Протасевича и Софьи Сапеги из-за решетки.
– Посреди Европы сидит вампир, – рассуждает Юлия Латынина на
Я подумала, что в этом смысле голливудские хорроры были несовершенными. Они должны обязательно были включать в себя сцену покаяния человека перед Фредди Крюгером».
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Международный обозреватель – о «признательных» видео Романа Протасевича и Софьи Сапеги из-за решетки.
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