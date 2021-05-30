«Он уплыл, но обещал вернуться», или идентификация Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Обзор российской аналитики о сочинских переговорах правителей России и Беларуси.





Фото пресс-службы главы РФ

Алексей Венедиктов , главред «Эха Москвы»: «Он уплыл (улетел), но обещал вернуться».

«Лукашенко для Путина — человек, который держит ключик к следующему этапу восстановления империи. Тут либо «ку», либо «у». Но «у» — уж слишком явно. Тогда «ку» — тогда купить»

«Сейчас Путину выгодно, чтобы Лукашенко был изгоем. По двум причинам. Во-первых, на фоне Лукашенко он сам смотрится — вполне себе европейский политик. Не скажу, что белый и пушистый, но вот так. А, во-вторых, чем слабее Лукашенко относительно Запада и относительно протестующего населения, тем быстрее он прислонится к Путину, то есть к России».

Кремлевский мамковед : «Сочинские переговоры Путина и Лукашенко, перешедшие из пятничного пятичасового официоза в субботнее неформальное «купание», подошли к логическому завершению: Минск до конца июня получит второй транш путинского кредита ($500 млн из $1,5 млрд), согласовано открытие новых рейсов белорусского перевозчика «Белавиа» в города РФ.

Ожидания, что Москва воспользуется растущей дестабилизацией режима Лукашенко, чтобы провести поглощение, не сбылись – в новом кризисном витке взаимодействие двух стран демонстрирует совершенно иную динамику.

Впрочем, нельзя не признать, что коридор маневров сузился и позиции в переговорах об интеграции кардинальным образом подорваны. «Ситуационный нейтралитет» Лукашенко и балансирование на оси Запад-Россия закономерно уходит в прошлое.

Усиленная политическим кризисом и санкциями зависимость от Кремля, а также глубинное противостояние Путина и мирового сообщества требует от самопровозглашенного белорусского правителя идентифицироваться.

Ключевым вопросом белорусско-российских отношений становится сохранение «большой сделки», в рамках которой в обмен на политэкономическую поддержку «старшего брата» навязывается тесное военное союзничество и учет стратегических интересов.

Именно этот парадоксальный статус-кво продолжает гарантировать сохранение белорусского суверенитета и независимости».

Юлия Латынина, Эхо Москвы : «Путину гораздо выгодней, чтобы мир обсуждал захват Романа Протасевича, чем чтобы мир обсуждал захват Алексея Навального. Большая Уганда использовала маленькую Уганду как лабораторную свинку. Это такая идеальная комбинация для Путина, потому что, вообще-то, в Кремле они абсолютные мастаки. Они удивительно умеют делать гадости. Они достигли в этом абсолютного совершенства.

Вот как чего-то хорошее сделать в своей собственной стране — больницы построить, бизнесу дать развиваться — с этим у них напряжение. А как сделать гадость соседней стране, они идеально чувствуют слабые места.

И смотрите, как интересно получается. С одной стороны, эти люди, сошедшие в Минске, прямо всему миру показали, что да, тут есть московский след. Но, с другой стороны, это показали всему миру так, что все равно все будут обсуждать Лукашенко и его хелицеры.

Тут уже стали раздаваться разные фантастические построения, что, мол, Путин Байдену принесет голову Лукашенко, объединит Беларусь с Россией. И позвольте мне по этому поводу сказать свои 5 копеек.

Когда началась эта мирная бесславная белорусская революция, потонувшая в мирной крови, потому что попытка людей мирно попросить упырей «не ешьте нас!», всегда только возбуждает у упырей аппетит. Да, были такие описания, что Путин сейчас оттяпает Беларусь, и, я думаю, что они были вполне реальные.

Как видим, дело ограничилось тем, что Путин стал единственным гарантом существования Беларуси. Вот нет Путина — нет Лукашенко. Понятно. Дня не просидит».