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Белавиа пока не полетит в Крым

30.05.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На прошедшей в пятницу встрече в Сочи Лукашенко и Путин якобы договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, утверждает тг-канал «Пул первого».

В минувшую субботу в вечернем эфире зомбоящика первый вице-премьер РБ Николай Снопков назвал потенциальные новые направления, куда могут полететь самолеты Белавиа, после того как многие страны мира отказались принимать самолеты госкомпании и закрыли для них воздушное пространство.

Снопков назвал актуальными полеты в страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные воды, в направлении Байкала и Алтая. Пока, в этом списке нет Крыма...

«Уверен, [Belavia] … уже принимает решение об изменении модели бизнеса: может быть, другие самолеты, другие направления, другая конструкция полетов вообще. Уверен, мы будем наращивать в тех странах, где нас пускают», - сказал Снопков.

Говоря о других самолетах Снопков не уточнил, рассчиталась ли Белавиа за поставленные в лизинг самолеты (ответ – нет, ред.), чтобы обновлять летный парк. Первый вице-премьер не сказал, как национальны перевозчик попадет в страны «где нас пускают» при закрытом небе в западном направлении.

 
 
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На прошедшей в пятницу встрече в Сочи Лукашенко и Путин якобы договорились об открытии новых рейсов «Белавиа» в российские города, утверждает тг-канал «Пул...
 
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